Дістануть далекі позиції ворога: генерал розповів, як Україні допоможуть нові ракети від США

Українські військові зможуть вражати ресурсні об’єкти росіян

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України, в який, зокрема, входитимуть боєприпаси типу GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb). Їхня максимальна дальність — 150 км і такого в українських військових ще не було.

Завдяки цьому ЗСУ зможуть вражати ресурсні об’єкти росіян. Про це "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

Приблизно за місяць російські окупанти можуть розпочати масовану наступальну операцію. А тому воїнам ЗСУ треба бути готовими до цього в плані озброєння. У наших захисників буде етап стратегічної оборонної операції. З огляду на це США надають чергову військову допомогу серед іншого, боєприпаси типу GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb).

"Якщо розшифрувати, то йдеться про ракети, які запускаються з наземної пускової установки (Ground Lanched – пускові із землі), а далі йде характеристика бомби (Small Diameter Bomb – маленького діаметра бомба), яку несе дана ракета. Бойова частина у неї порівняно невелика – 93 кг, але суттєва – йдеться про плануючу бомбу GBU-39 (SDB), яка може наводитися і по лазеру – ще точніше, але для цього треба її підсвічувати з безпілотника або літака, ідея в тому, що нам дають ракету від снарядів, що підходять до пускових установок HIMARS та M270 MLRS, які вже є в Україні. Вистрілюється GLSDB, після чого на максимальній висоті від неї відокремлюється плануюча бомба GBU-39. Вона розправляє свої "крила" і починає наводитися", — сказав Романенко.

Максимальна дальність ракети – 150 км. Російські загарбники вже відсунули свої логістичні центри, пункти управління та склади на 100-120 км, щоби українські воїни не дістали до них з HIMARS, до яких були боєприпаси обмеженої дальності. Тепер наші захисники одержують можливість вражати ресурсні об’єкти росіян.

"Логіка проста: так, у них більше артилерії, але якщо побити їх склади, ефективність використання гармат та систем залпового вогню зменшується, тому що до них стає менше боєприпасів. Такий наш підхід – правильний, але питання в тому, що треба бити по цих об’єктах.А росіяни їх відсунули.Є проблеми.І нам потрібні більш далекобійні ракети.Такі, з бомбами взагалі ідеальне поєднання.Тому що бомба може в якийсь момент змінити напрямок.А снаряди, які ми запускаємо зараз, мають балістичну траєкторію: запустили у певному напрямку, і залежно від того, який кут – він летить. І його можуть збити ворожі засоби ППО. Зараз же з’являються нові можливості", – пояснив Романенко.

Він наголосив, що ця ракета з бомбою поставлятиметься нашій країні після її виготовлення певними фірмами. Таким чином, з’явиться вона в нашій країні за кілька місяців і в невеликій кількості. А до кінця року йтиметься про сотні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що далекобійні ракети, які передадуть Україні США, не сумісні з HIMARS. Проте Америка обіцяє зайнятися вирішенням цього питання.