Не більше 50 одиниць: ЗСУ захопили у окупантів рідкісний трофей

Дефіцит техніки змушує окупантів кидати в бій те, що є в дуже малих кількостях

Українські військові не лише активно знищують техніку окупантів, а й продовжують захоплювати її як трофеї. Іноді до рук бійців ЗСУ потрапляють зовсім рідкісні екземпляри. Так, днями в мережі засвітився ГАЗ-3937 "Водник" — броньований автомобіль в Росії.

Його фото виклав у своєму Telegram -каналі військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, який зазначив, що цей автомобіль є раритетом, а його використання на передовій підтверджує проблеми з технікою в окупантів.

"Водник" почали розробляти ще за часів СРСР. Тобто концепція застаріла ще до офіційного озброєння країни-окупанта в 2005 році. Але треба сказати, що навіть розроблений бронеавтомобіль не влаштував замовника.

Так, майбутній бронеавтомобіль мав перевозити дев’ять десантників із двома членами екіпажу, мати масу не більше 4 тонн, що дозволяло б чіпляти його на зовнішню підвіску вертольота Мі-8. Насправді ж повна маса "Водника" перевищила 7 тонн, що виключило його доставку гелікоптером, при цьому авто має легку броню тільки від стрілецької зброї та слабке озброєння: максимум великокаліберний кулемет 12,7 або 14,5 мм.

Всі ці недоліки призвели до того, що мінобоорони Росії замовило лише 55 "Водників", один з яких потрапив до рук ЗСУ. Ще близько 50 росії вдалося продати Уругваю, тож Україна стала третьою країною у світі, яка має подібний бронеавтомобіль.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вирішили похвалитися новинками ВПК і привезли на "випробування" роботи "Маркер", якими сподіваються знищувати танки НАТО, яких ще немає в Україні.