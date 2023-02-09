Краще F-16. Який винищувач Україна може отримати від Великобританії

Британський літак один із найкращих у своєму класі і Україна може його отримати

Під час свого візиту до Великої Британії 8 лютого президент Володимир Зеленський попросив у Лондона бойові літаки, назвавши їх "крилами для захисту свободи".

"Телеграф" з’ясував, який літак найімовірніше мав на увазі глава держави, попросивши допомоги у Британії.

Майже, напевно, йдеться про багатоцільового винищувача 4-го покоління Eurofighter Typhoon, яких у Королівських ВПС налічується близько 160 машин. Тобто, без шкоди для себе, країна цілком може дати Україні, скажімо, ескадрилью з 12 літаків.

Що стосується характеристик, то Eurofighter фактично ні в чому не поступається іншим типам літаків, які можуть бути надані Повітряним силам ЗСУ: радянському МіГ-29, американському F-16 та французькому Dassault Rafale, а в чомусь і перевершує.

Так, з максимальною вагою 23,5 тонни Eurofighter важить більше МіГ-29 та F-16, але трохи менше французького "Рафаля", що компенсується льотними показниками. Так, швидкість британського літака становить 2450 км/год, що вище за Rafale з його 2200 км, дорівнює МіГ-29 і трохи нижче F-16. Дальність його польоту становить 1390 км, що дорівнює дальності " Рафаля " і МиГ-29, і відчутно перевищує F-16 з його 550 км.

Серйозною перевагою є озброєння "Тайфуну". Хоча 27 мм авіагармата і поступається 30 мм у МіГ-29, вона потужніша за 20 мм у F-16 і дорівнює такій же у "Рафаля". При цьому на британському літаку можна розмістити до 13 одиниць озброєння за кількістю зовнішніх вузлів підвіски проти 10 і 11 у МіГ-29 і F-16. Щоправда, Rafale має 14 таких підвісок.

Але показник, у якому Eurofighter повністю перевершує своїх конкурентів – висота польоту, що перевищує 19 км. Найближче до нього стоїть МіГ-29 з його стелею 18 км, решта може літати на висотах до приблизно 15,2 км. Ця перевага дуже корисна у повітряному бою, та й ЗРК буде складніше дістати Eurofighter на такій висоті.

Як заявив прем’єр Ріші Сунак, Британія готова передати свої літаки Україні після навчання українських пілотів.