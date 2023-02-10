Суперточність: одним ударом ЗСУ вразили три "аналогівнети" окупантів

Вдалий обстріл завдав ворогові потрійних збитків

За два дні, 8 та 9 лютого, ЗСУ знищили дві рідкісні бойові машини підтримки піхоти ворога з гучною назвою "Термінатор". Причому 8 лютого одним пострілом вдалося пошкодити або знищити одразу три рідкісні зразки техніки росіян.

Першим 8 лютого про знищення "Термінатора" повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Вдалий постріл зробили бійці 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

А військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що "Термінатор" прикривав російський танк Т-90М "Прорив". Танк теж був пошкоджений і екіпаж його залишив, але набагато цікавіше, за словами оглядача, інше.

"Покинутий росіянами танк Т-90М був обладнаний найсучаснішою на сьогодні протимінною розробкою — тралом ТМТ-К, яку в Росії зараз не можуть серійно виробляти, внаслідок введених санкцій. Мінний трал ТМТ-К призначений не тільки для тралення натискних протитанкових мін, але й протибортових неконтактних мін і мін з магнітними підривниками. Дозволяє йому це робити електромагнітний комплекс, у складі якого електронні елементи вгадайте чийого виробництва?" — пояснює важливість цієї втрати експерт.

Т-90М з мінним тралом

У результаті, як констатує Олександр Коваленко, ворог за одиницю часу втратив унікальну БМПТ "Термінатор", рідкісний і дуже дорогий Т-90М "Прорив", а також не менш унікальний трал, який і зараз виробляти не можуть.

Вже у четвер, 9 лютого, стало відомо про знищення ще одного "Термінатора", цього разу постаралися бійці 92-ї мехбригади ЗСУ та Національної гвардії.

Треба сказати, що "Термінатор", попри гучну назву, зовсім не є чимось унікальним, хоч і зроблений у незначних кількостях.

Так, на шасі танка замість танкової зброї встановлено дві 30-мм гармати, два гранатомети АГС, протитанкові ракети та кулемет. Подібне озброєння є відверто слабким для машини такого класу і безсило проти ПТРК з дальністю до 5 км та 120 мм танкових гармат.

А тим часом інші зразки озброєння окупантів, які потрапили до рук бійців ЗСУ, готові бити ворога, як, наприклад, високоточні снаряди "Краснополь".