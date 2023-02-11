У Британії обговорюють передачу Україні далекобійних ракет: зброя вражає (відео)

Рішення про передачу ракет ще не прийнято

Україна готова застосувати далекобійні ракети британського виробництва по окупованому Криму. Застосувати їх можуть по російських цілях.

Газета The Times повідомляє, що ведуться обговорення щодо типу ракет — протикорабельні Harpoon або класу "земля-повітря" Storm Shadows. Ці ракети різні і за характеристиками та за принципом дії. Варто зазначити, що Harpoon Україна вже використовує з літа.

Ракети Harpoon

Harpoon це загоризонтна протикорабельна ракета. Вона летить над водою, щоб проникнути крізь захист. Використовує активне радіолокаційне самонаведення. Запускати можна як з кораблів, так і з літаків, підводних човнів, батарей берегової оборони. Робочий діапазон – понад 139 км залежно від типу ракет.

Ракети Harpoon/Інфографіка The Times

Ракети Storm Shadows

Storm Shadows — авіаційна крилата ракета. Операційна дальність 560 км, але в експортного варіанта вона менша. Виготовляється Францією та Британією та відрізняється програмною "начинкою". Ракету також називають SCALP. Вона використовується для подолання щільних систем ППО та знищення важливих стаціонарних і нерухомих цілей, таких як бункери або захищена інфраструктура. Висота польоту ракети – 30-40 метрів, а швидкість близько 1000 км/год.

Ракети Storm Shadows/ Інфографіка The Times

Дальність ракет/Інфографіка The Times

The Times також пише, що обговорюється кількість ракет, які можна передати. Зазначимо, що про передачу заговорили після візиту президента Володимира Зеленського до Британії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український президент виступив у Європарламенті. Домовитися про передачу Україні винищувачів поки що не вдалося, але в США вважають, що це має бути суверенним рішенням країн. Про це, як і про ймовірний весняний наступ росіян, розповів на брифінгу Джон Кірбі.