Співпраця дає плоди: Україна з НАТО розпочала виробництво нових боєприпасів

Нові боєприпаси надійдуть на озброєння ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм. Днями було укладено контракт із Міністерством оборони України на постачання цих засобів поразки, які незабаром отримають українські військові.

Про це повідомляє "Укроборонпром" та пояснює, що випуск зброї ведеться за сучасними технологіями. Виробничі потужності розкидані, і їхня частина розташована в одній з європейських держав.

Новий боєприпас здатний гарантовано вражати особовий склад ворога на відстані від 25 до 60 метрів від місця вибуху, а окремі уламки можуть долітати до 250 метрів. Пряме ж потрапляння міни здатне знищувати інженерні споруди та легко броньовану техніку.

Загалом 120 мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7 кілометрів, а сучасними боєприпасами – понад 8 кілометрів. Він є одним із найпоширеніших в Україні видів артилерійської зброї, що активно використовується в бойових діях проти російських загарбників.

Раніше "Укроборонпром" заявляв про початок виробництва і вже постачання до ЗСУ нових 82 мм мін, які перевершують старіші радянські зразки, а союзники продовжують постачати в Україну нову техніку, у тому числі самохідні міномети.