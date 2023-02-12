Окупанти сподіваються на чергову "вундервафлю" проти "Леопардів", але її слабкості вже відомі ЗСУ

На крок уперед — нова зброя ворога ще не застосована, а ЗСУ вже мають її в арсеналі

У боєкомплектах танків окупантів стало з’являтися останнє творіння ВПК агресора — нові 125-мм бронебійні підкаліберні снаряди 3БМ60 "Свинець-2", які на думку пропагандистів повинні вражати танки НАТО.

Так, "Свинець-2" має вольфрамовий сердечник і застосовується разом з метальним зарядом 4Ж96 "Озон-Т" у складі пострілу 3ВБМ23, забезпечуючи оцінне пробиття близько 700-мм гомогенної сталі з двох кілометрів під прямим кутом. Снаряд може застосовуватися тільки з нових танків окупантів, на зразок Т-90А, Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ і тому вважається пропагандитами суперзброєю, такою собі "вундервафлею".

Насправді, як стверджує військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, все не так просто. Дійсно, снаряд 3ВБМ23 і постріл 3БМ60 "Свинець-2" є найсучаснішими боєприпасами на озброєнні російської армії (офіційно вони були показані в 2019-му році) і подаються як справжня "вундервафля" (від німецького "вундерваффе", супер в мережі).

Щоправда, бронепробивність даних снарядів експерт оцінює скромніше: "Свинець-2", за його даними, здатний пробити 300 мм броні під кутом 60°, але головне – подібних снарядів у окупантів небагато і досі вони дуже рідкісні, унікальні у російських військах. .

Зрештою, ЗСУ цей снаряд затрофеїли в одному з російських танків ще минулого року, стверджує Олександр Коваленко, тобто вивчили, зробили відповідні висновки та позначки. У той час, як російські танкісти на ці снаряди моляться, щоб їх отримати, всі їхні переваги та недоліки вже давно відомі.

Раніше ЗСУ успішно випробували інший російський трофей – високоточний снаряд "Краснопіль", який цілком ефективно може застосовуватися українською артилерією.