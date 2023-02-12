Схожа на танк: що відомо про САУ "Мста-С", з якої українські військові б'ють ворога (відео)

САУ достатньо молода у порівнянні з іншим військовим спадком СРСР

Українській військові для боротьби з росіянами використовують не тільки західну зброю — збереглися ще види озброєння з радянських часів. Серед них САУ "Мста-С" — 152 мм самохідна гаубиця. Вона була прийнята на озброєння незадовго до розвалу Радянського союзу.

Така САУ призначена для знищення всього — від скупчень живої сили до засобів ППО, артилерійських батарей, броньованої техніки на кшталт танків. Працювати може по цілях яких не бачить із закритих позиції в різних умовах, в тому числі в горах.

Характеристики "Мста-С"

Вага — 42 тони,

На гусеничному ходу, швидкість — 60 км на годину,

Прохідність вбрід — 1,2 метри,

Максимальна дальність — 24,7 км,

Скорострільність — 8 пострілів на хвилину,

Додаткове озброєння — кулемет 12,7-мм НСВТ.

В України на 2021 рік було понад 30 таких 2С19 "Мста-С". Ще частину вдалося захопити трофеями. На відміну від танка вона може підіймати ствол під кутом понад 60 градусів і стріляти по цілях. Однак на ходу це робити не може.

Раніше "Телеграф" розповідав про артилерійську установку британського виробництва. М777 має ту ж саму дальність, що і "Мста-С", але меншу скорострільність.