Росіяни намагалися покласти всі системи: Федоров розповів про успіхи України на кіберфронті

Ворог атакує на різних фронтах і почав ще з 2021 року

В Україні триває війна не лише на лінії вогню. Атаки російських хакерів, що почалися ще до вторгнення, не зупиняються. Щодня відбуваються десятки атак. В Україні налагоджено систему захисту, яка не дозволяє ворогові проникнути в інформаційні системи.

Про це розповів в інтерв’ю "РБК-Україна" голова Мінцифри Михайло Федоров. Він повідомив, що з вторгнення в Україні не було чутливого витоку інформації. "Ми захищені та успішно контратакуємо. Думаю, що зараз на кіберфронті у війні з росією перевага на нашому боці", — каже Федоров.

Однак про підсумки казати рано — росіянам не вдалося "покласти все", що вони намагалися зробити, але цей "марафон" надовго. Росіяни намагалися атакувати і раніше, з 2021 року, а також мали в системах "сплячих диверсантів". Мінцифра працює над безпекою разом із РНБО, СБУ, Держспецзв’язком, Кіберполіцією — збудували потужну роботу.

Окремо Федоров відзначив кіберволонтерів — хакерів, які працюють проти росії. Їхню діяльність він назвав "надпотужною", особливо у сфері контратак та отримання інформації з території рф. "Є такий проект як IT-армія і там акумульовано дуже багато експертиз, людей, команд, компаній, там десятки тисяч людей, вони DDOS-и роблять. Є певна координація, від простих DDOS-атак до багатовекторних атак, соціальної інженерії та багато інших інструментів і механізмів, щоб контратакувати", — розповів глава Мінцифри, зазначивши, що все розвивається системно і триватиме до дня української перемоги.

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