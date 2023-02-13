Історичне звільнення Зміїного: як українська "Богдана" змусила окупантів до "жесту доброї волі"

Злагоджена робота українських захисників і вправне володіння технікою примусили окупантів втекти з острова

Єдиний український воєнний комплекс, створений ще 2016 року за стандартами НАТО зі 155 мм гарматою, САУ "Богдана" — артилерійська установка, яка влітку 2022 року змусила окупантів здійснити "жест доброї волі" на острові Зміїний.

Як пише "Українська правда", якби не "Богдана", героїчного звільнення Зміїного могло і не бути, адже ще у перші тижні повномасштабного російського вторгнення, за рішенням Генштабу, цю самохідну установку розібрали на деталі. Проте згодом "Богдана" все ж була відновлена і стала на захист нашої Батьківщини.

Ще на початку повномасштабної війни, розв'язаної росією, окупаційним військам вдалося захопити Зміїний і зробити з нього неприступну фортецю посеред Чорного моря. Обороняв цю територію ворог не стільки за рахунок гарнізону, а й насиченій протиповітряній обороні — новітнім комплексам ППО та потужній РЛС. Саме вони, працюючи спільно, не давали українським військам підібратися до острова ні з неба, ні з води. Жодні спроби ЗСУ дістатись до Зміїного успіхів не мали. Тоді Генштаб і прийняв рішення залучити до роботи "Богдану", яка може бити по цілях, розташованих на відстані понад 40 кілометрів. Саме вона на той момент була чи не єдиною артилерійською установкою, котра дістала б до острова, а окупанти не змогли б збити її снаряди.

До реалізації операції була залучена 56-та бригада, місцеві прикордонники й усі ті, хто міг би допомогти, після чого новостворена команда вирушила до Вилкового (Одеська область), від берега якого відстань до Зміїного була найменшою. Однак все виявилося не так просто. Ані "Богдана", ані "Цезар"(155 мм самохідна артилерійська установка, яку взяли в допомогу "Богдані") до цілі не діставали. Тому командування прийняло непросте рішення за допомогою понтонів вивезти САУ до певної позицій по руслу Дунаю.

На початку перевезення 27-тонної "Богдани" чи 18-тонного "Цезаря" здавалось нереальним, однак із допомогою місцевих бійців, які знали кожен куточок тієї місцевості, САУ змогли пройти буквально по воді. Вже 16-17 червня вкрай складна підготовка до операції була майже завершена, а 19 червня "Богдана" вперше виїхала на позицію і зробила перший постріл. Ще два удари і у САУ виникла звична для такого типу озброєння проблема — прогоріли ущільнювальні кільця у стволі. Що стосується "Цезаря", то він "здався" вже після перших 20 — з нього потекло мастило.

Коли обидві установки привели до ладу, а корегувальники обрали для себе дві різні позиції, аби мати змогу відстежувати "прильоти", робота закипіла. Вже пристріляна "Богдана", впевнено "присівши" на землю, почала місію.

Діяли так: "Цезар" відстрілявся і сховався, після по ворогу цілив РСЗО "Ураган", а вже після нього відстрілювала "Богдана". І так – більше тижня, з 21 по 30 червня. Коли ворожу ППО було знищено, до роботи підключили й український модифікований "Град" — РСЗВ "Верба".

Уранці 30 червня працювала вже тільки "Богдана", кожним пострілом чітко влучаючи по Зміїному. Саме тоді окупаційний гарнізон почав усвідомлювати, що їхнє перебування там просто безглузде і вирішив здійснити той самий історичний "жест доброї волі". Того дня контроль окупаційної армії над островом Зміїний був остаточно втрачений, після чого росія визнала, що більше не зможе диктувати свої умови в українській частині Чорного моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як САУ "Богдана" працювала по окупантах на Зміїному і показав ефектні кадри роботи української артилерійської установки.