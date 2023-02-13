Ворог отримав із Франції морські дрони-камікадзе? Чим окупанти вразили міст під Одесою

Дрони окупантам могли допомогти створити французи вже після анексії Криму

Російські окупанти могли створити морські надводні дрони-камікадзе, якими атакували залізничний міст у селищі Затоки Одеської області, а допомогти їм могла французька фірма ECA Group.

Факт використання окупантами морських дронів-камікадзе 11 лютого підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

На думку військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, ці дрони є результатом співпраці французької фірми ECA Group з окупантами у 2017 році.

Французи вже після 2014-го кілька років відправляли до Росії безекіпажні катери (БЕК) Inspector Mk-2 і безпілотні підводні апарати протимінної оборони Seascan Mk 2 для потреб Росії. Цими дронами передбачалося комплектувати мінні тральщики проекту 12700 "Олександрит" та з їх допомогою вести пошук та знищення морських мін.

У планах французів було навіть будівництво заводу з їхнього виробництва в Росії, але від них швидко відмовилися, як і від постачання більшої кількості дронів. Тим не менш, на базі вже поставлених катерів Inspector Mk-2 росія створила кілька проектів БЕК локальної споруди, зокрема катерів типу "Шукач".

"При цьому в Росії навіть не приховували, що їхні катери є копією французьких апаратів", — наголосив Олександр Коваленко.

Раніше в Україні оголосили про створення власного флоту надводних дронів-камікадзе.