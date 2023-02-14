В Україні помітили просунуту європейську розвідмашину: що відомо (відео)

Машина гарно показала себе у проведенні розвідки та оснащена безліччю датчиків

В Україні помітили розвідувальні машини Fennek німецько-нідерландського виробництва. Їх не згадували за жодної передачі окремо, але ці машини могли бути позначені як "мобільні розвідувальні системи на транспортних засобах", які передавала Німеччина.

Про це пише портал "Тиск". Вони також вказують, що це могла бути передача з Нідерландів. Зазвичай така розвідмашина комплектується кулеметом. У німецькій армії це MG3 під патрон 7,62 х 51 мм НАТО. Але є ймовірність, що на машинах на одержаних порталом фото стоїть Browning M2 під патрон 12,7×99 мм НАТО.

Помічена бронемашина, ідентифікована як Fennek

Серійне виробництво таких бронемашин розпочалося у 2001 році. Бронеавтомобіль оснащений спеціальним комплексом оптоелектронних сенсорів: тепловізором, лазерним далекоміром, монохромною ПЗС-камерою, що працює у видимій частині спектра. Датчики зібрані в модуль і встановлюються на щоглі, яку можна винести за 40 метрів від машини. "Побачити" гелікоптер розвідмашина може за 10 км, а ідентифікувати за 2 км. Також у машини в комплекті сенсори реєстрації та ідентифікації земних коливань для прихованого спостереження. Вони можуть обчислити транспорт, швидкість, напрямок руху — інформація передається по радіоканалах на 10 км. Також для спостереження з повітря до комплекту входить міні безпілотник.

Екіпаж — 3 особи,

Паливо — дизель,

Швидкість по шосе — 115 км/год,

Брід – 1 метр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 14 лютого відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Україна сподівається на конкретизацію щодо кількості танків, які можуть бути передані нашій країні, а також на зрушення у питаннях постачання авіації.