У окупантів — новий фаворит: які танки ворог кине в наступ

Розпіарений танк окупантів має низку недоліків

Чутки про новий наступ російських окупантів стають дедалі стійкішими, і от пропагандисти кремля вже назвали зброю, яка має допомогти ворогові. Йдеться про танк Т-80БВМ, чергову модернізацію радянського Т-80, виробництво якого розпочинали 1976 року.

У своїх Telegram-каналах російські пропагандисти всіляко розхвалюють "нову" техніку з "безліччю камер, датчиків, спеціальним програмним забезпеченням і встановленим тепловізором".

Так, оператори-навідники та командири танків застосовують комп’ютеризовані системи управління вогнем при стрільбі по мішенях із 125 мм гармат та 7,62 мм зенітних кулеметів на дистанції до чотирьох кілометрів.

Проте військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звернув увагу, що Т-80БВМ не тільки знято з консервації невідомо в якому стані, але й оснащено гірше, аніж передбачалося.

Замість сучасного танкового тепловізійного прицілу "Сосна-У" Т-80 БВМ оснащені старим прицілом 1ПН96-01МТ, що відрізняється не лише характеристиками, а й вартістю.

"Найбільш "сучасна" модифікація Т-80 зараз комплектується найменш сучасними і дешевшими комплектуючими. Це лише підтверджує той факт, що у російського ВПК виникають серйозні проблеми з поліпшенням танків, які знімають з консервації. Проводити їхню повноцінну, більш-менш сучасну модернізацію через обмежені технічні та технологічні можливості вже не можуть", — резюмує експерт.

Нагадаємо, про дефіцит сучасних танкових прицілів у окупантів стало відомо ще в січні, коли на машинах, що знімаються з консервації і кидаються на передову, почали з’являтися приціли 1ПН96-01МТ, призначені для ще більш старих Т-62.

Щодо характеристик, то 1ПН96-01МТ може виявити ціль на дальності 2-3 км, у той час як "Сосна-У" — до 5 км. При цьому навіть "Сосну-У" важко назвати найсучаснішим прицілом, адже цю розробку конструкторів підприємства "Пеленг" (Мінськ) виробляють ще з початку 2000-х років.

Ще однією складовою вдалого використання Т-80БВМ мали стати нові 125 мм бронебійні оперені підкаліберні снаряди 3БМ60 "Свинець-2". Але вони вже захоплені у вигляді трофеїв ЗСУ, тож їхні слабкі місця вже відомі.