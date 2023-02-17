Армія дронів виходить на новий рівень: пілотів БпЛА в Україні готуватимуть за стандартами НАТО

"Аеророзвідка" започаткувала спеціальні курси для бійців Сил оборони в прифронтових областях

Громадська організація "Аеророзвідка" запускає спеціальні курси пілотування безпілотниками у новому форматі, мета яких — не просто навчити військових керувати БПЛА, а й обробляти та передавати отримані розвідувальні дані через систему ситуаційної обізнаності "Дельта", що дозволить підготувати комплексно навчених військових, які працюватимуть за процесом ISTAR.

Про це "Телеграфу" повідомила пресслужба ГО "Аеророзвідка".

"Роботизовані технології та ситуаційна обізнаність – шлях до нашої перемоги. ISTAR – один із процесів НАТО, який просто зараз впроваджується в Україні та дозволяє нам пришвидшити перемогу. "Аеророзвідка" розуміє необхідність сучасних технологій та стандартів у війську і втілює їх на практиці. Навчання пілотуванню дронами та використанню Дельти – це перший крок", – повідомила голова ГО "Аеророзвідка" Інна Гончар.

Зазначається, курси проходять в прифронтових областях, що дозволяє навчатися практично в бойових умовах. Програма розрахована на 5 днів. На першому етапі передбачено 5 наборів груп по 10 осіб, що дозволить випустити 50 сертифікованих пілотів.

Програма поділена на теоретичну і практичну частини. Військові отримають інформацію про основні задачі групи БПЛА – розвідку, пошук, спостереження, коригування та ураження, ознайомляться з видами БПЛА та їхніми характеристиками, дізнаються, що впливає на керування БПЛА та як не втратити дрон, навчаться планувати завдання з максимальною ефективністю та безпекою для екіпажу.

Окрім того – опанують практичне застосування системи ситуаційної обізнаності Дельта, яку українські військові використовують для планування та ведення бойових дій, координації й отримання ситуаційної обізнаності.

Очікується, що після теорії — активна практика для відточування здобутих знань "у полях", вивчення усіх важливих нюансів керування дронами. Насамкінець – іспит, який також включатиме виконання практичного завдання.

"Підготовка пілотів БПЛА, які мають практику з обробки та передачі отриманих розвідувальних відомостей та матеріалів системою ситуаційної обізнаності Дельта, суттєво підвищить ефективність операцій і зробить нашу армію сильнішою та сучаснішою", – додає Інна Гончар.

Зазначимо, ISTAR означає розвідку, спостереження, виявлення цілей і розвідку. У своєму широкому сенсі ISTAR — це практика, яка об’єднує кілька функцій на полі бою, щоб допомогти бойовим силам використовувати свої датчики та керувати інформацією, яку вони збирають.

Як повідомлялося, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров називав системи ситуативної обізнаності одним із ключових технологічних факторів успіху ЗСУ у війні проти росії.

"Телеграф" також писав, що нещодавно в Україні запустили власний дрон на ракетному двигуні.