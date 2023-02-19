Знищувачі дронів рф: що відомо про українські системи РЕБ "Нота" (фото, відео)

Радіоелектронна боротьба — важлива частина опору росії

Українські розробки проти дронів стануть однією із родзинок виставки оборонних досягнень IDEX-2023 в Абу-Дабі. Буде представлений макет системи РЕБ "Нота", яка вже зарекомендувала себе у боротьбі з безпілотниками.

Про це повідомляє "Простомоб". "Нота" може проводитись у трьох версіях — стаціонарна, мобільна або пересувна. Вони служать різним цілям, наприклад, стаціонарні можна використовувати при захисті об’єктів критичної інфраструктури, а пересувні встановлюються на транспорт і можуть працювати в русі.

Характеристики комплексу РЕБ "Нота":

може виявити БпЛА на дистанції до 20 км,

вивести дрон з ладу на дистанції в 15 км,

супутниковий зв’язок "глушить" на дистанції в 1 км,

вага — 250 кг,

обслуговування — 2 особи.

У складі комплексу "Нота" – різні за принципом дії системи розвідки. Є радіотехнічні – пасивні пеленгатори, радіолокаційні, звукометричні, оптоелектронні. Вся інформація надходить у єдину систему.

"Нота" на машині "Козак-2"

"Нота" використовується під час військової агресії росії вже не один рік. 2019 року на фронті було 10 комплексів. Саме завдяки комплексу РЕБ "Нота" та її закордонним аналогам українським військовим вдається збивати російські безпілотники частіше, ніж просто засобами ПЗРК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Британії розробили дрон-камікадзе для ЗСУ. Його особливість – виготовлення на 3D принтері.