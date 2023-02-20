Три іноземні гвинтівки, що наближають перемогу ЗСУ: чим вони відрізняються (відео)

Дальність стрілянини у трьох гвинтівок однакова, проте нюанси відрізняються

Партнери та союзники України передають нашим військам не лише велику броньовану бойову техніку, а й штурмові гвинтівки, які несуть смерть окупантам. Про частину передач повідомляється офіційно, а частину моделей аналітики помічають вже в руках українських військових.

"Телеграф" порівняв три бойові гвинтівки, помічені в українських військ після вторгнення росії. Мова про Heckler & Koch G3, FN FAL та Beretta ARX-200. Найбільше інформації є про походження Heckler & Koch G3.

Їх у кількості не менш як 1000 одиниць відправила Португалія в рамках військової допомоги Україні. Ця бойова гвинтівка була розроблена в Німеччині понад півстоліття тому.

Калібр – 7,62×51 мм НАТО,

Маса — 4,38/4,7 кг (G3A3/G3A4),

Довжина — 1025 мм (з яких ствол — 450 мм),

Швидкострільність — 500-600 постр/хв,

Початкова швидкість — 800 м/с,

Ефективна дальність стрільби — з оптичним прицілом 600 метрів.

FN FAL 2022 року Україні поставила Бельгія. Кількість невідома. Гвинтівка також була розроблена в 50-х, бельгійського виробництва. Швидкострільність та початкова швидкість у неї вища, аніж у попередньої.

Калібр – 7,62×51 мм НАТО,

Маса — 4,3 кг,

Довжина ствола — 533 мм,

Швидкострільність — 650-700 постр/хв,

Початкова швидкість — 840 м/с,

Ефективна дальність стрільби — 600 м.

Як італійська модульна штурмова гвинтівка Beretta ARX-200 потрапила до України, достеменно не відомо. Вона наймолодша з цього ряду — перша версія ARX-160 була представлена 2008 року, а 200-й варіант 2015-го. Вона також компактніша, легка і видає вимоку початкову швидкість при пострілі.

Калібр — 5,56×45 мм НАТО/7,62×39 мм,

маса — 3/3,1 кг (ствол 304/406 мм),

Довжина з висунутим прикладом — 813/914 мм (ствол 304/406 мм),

Швидкострільність — 600-650 постр/хв,

Початкова швидкість — 920 м/с,

Ефективна дальність стрільби — до 600 м.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ЄС вважають першими завданнями озброєння українських військових та їхню підготовку. Західна зброя та навчені ним користуватись військовими те, що потрібно Україні для успішного контрнаступу.