Перевірено у бою – українська зброя представлена на найпрестижнішій міжнародній виставці озброєнь

Український ВПК представив бойові зразки зброї та спорядження, що довели свою ефективність

У понеділок, 20 лютого, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів місті Абу-Дабі стартувала чергова, 16-та міжнародна виставка озброєнь IDEX-2023. Помітне місце на ній посіли зразки українських виробників зброї, яка сьогодні не лише перевіряється у бою, а й перемагає.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook Національна асоціація підприємств оборони промисловості України. (NAUDI). В об’єднаній експозиції NAUDI представлені зразки озброєння цілої низки українських підприємств.

Стенд Асоціації

Серед них свої розробки демонструють "Українська бронетехніка" (виробник мінометів та колісної бронетехніки), КБ "Промінь" (виробник ПТРК "Стугна"), "Авіаційні системи України", "Радіонікс", UkrSpecSystems (БПЛА PD-2), "Трітел", UkrTac (виробник одягу та спорядження), КЗОВ, "Авіасервіс-Київ".

БПЛА та спорядження – все випробувано в бою

"Українські виробники залучають нових постачальників комплектуючих, діляться досвідом використання військової техніки в реальних бойових умовах і знайомляться зі світовими новинками ринку озброєння. А ще – безперервно отримують слова підтримки та поваги до прогресивного цивілізованого світу", — резюмується на сторінці NAUDI.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України була створена в 2020-му році і об’єднала в собі приватні підприємства з виробництва зброї та військової техніки, що з’явилися з початком російської агресії після 2014-го року. Її незмінним головою є екс-народний депутат України від Народного фронту Сергій Пашинський.