Італійські винищувачі AMX для України: у чому їх плюси та мінуси

Літак може допомогти ЗСУ, благо зброя для нього в України вже є

Поряд із формуванням "танкової коаліції" все більше країн заявляють про готовність надати Україні літаки, щоправда, переважно з різними умовами. Однією з таких країн виявилася Італія, готова передати ЗСУ п’ять винищувачів Tornado і AMX, але за умови, що Риму складуть компанію і інші держави.

За словами українського військового експерта та історика Андрія Харука, один із типів пропонованих літаків – AMX, що має свої плюси та мінуси.

Основний негатив, за словами експерта, дає низька живучість винищувача. Випущена у 1980-х роках повітряна бойова машина не має броні, літає на одному двигуні, що при виході його з ладу веде до знищення винищувача. Також він має досить низьку швидкість (близько 1150 км/год) та порівняно невелике бойове навантаження – (близько 3800 кг).

Але при цьому він має й низку переваг. Наприклад, досить непогана зброя – 20 мм гармата з 350 снарядами (F-16 озброєний гарматою того ж калібру, але має 500 снарядів), але головне – він повністю сумісний із сучасними високоточними системами озброєння, які використовував на Балканах у 1990-х та Афганістані. Більше того, саме в бою АМХ неодноразово показували свою ефективність.

Так, у 1999-му році на Балканах АМХ здійснили 252 бойові вильоти, застосовуючи за наземними цілями крилаті авіаційні бомби (КАБ) та звичайні авіабомби, втративши лише один літак.

"З листопада 2009 по травень 2014 четвірка АМХ діяла в Афганістані. Тут АМХ налітали 9000 годин. Вони здійснювали розвідку і завдавали ударів по наземних цілях, використовуючи розвідувальні контейнери "ResseLight", прицільні "LightningL" на КА. У 2011 р. АМХ брали участь в операції в Лівії, а в червні 2016 р. ланка таких літаків прибула до Кувейту для участі в операції "Інгерент Різолв" і використовувалися як розвідники", — пише про багатий бойовий досвід АМХ експерт .

У 2007-2010 роках. 52 італійські літаки пройшли модернізацію, отримавши індикатори кабін, сумісні з окулярами нічного бачення, супутникову навігаційну систему GPS, новий пристрій розпізнавання "свій-чужий" та нову радіостанцію.

Крім того, до складу обладнання АМХ запровадили підвісний прицільний контейнер "Lightning" (ізраїльського виробництва), а арсенал озброєння розширили за рахунок КАБ GBU-31/32 JDAM (американських) та LGB "Lizard" (ізраїльських).

До речі, американські авіаційні бомби вже увійшли до списку допомоги США Україні як складової частини боєприпасу GLSDB, який можна запускати з РСЗВ HIMARS на дальність до 150 км.