Новий рівень захисту від ракет. Що відомо про ізраїльську систему ПРО "Праща Давида" (відео)

Ракета-перехоплювач для "Пращі" коштує 1 млн доларів

Україна отримає від Ізраїлю найважливішу зброю – передову систему протиракетної оборони David Sling ("Праща Давида"), спільну розробку ізраїльської компанії Rafael та американської Raytheon. "Телеграф" зібрав для вас все, що відомо про систему з такою перспективною назвою.

Це система багаторівневої протиракетної системи Армії оборони Ізраїлю. "Проща Давида" здатна перехоплювати різні цілі — і важкі некеровані ракети з дальністю пуску в середньому до 200 км, і ракети малої дальності, і крилаті ракети, і літаки з гелікоптерами. Комплекс працює за будь-якої погоди, а його ракети-перехоплювачі можуть змінювати курс навіть після пуску, в процесі польоту.

"Праща Давида" стала проміжною ланкою між легендарною системою ПРО ближнього радіусу дії "Залізний купол", яка в 2011—2014 роках збила близько 1,2 тис ракет "Касам" та БМ-21 "Град", та системою захисту від балістичних ракет "Хец", прийнятою на озброєння у 2000 році. Разом вони становлять три рівні протиповітряної оборони країни.

У квітні 2017 року батарею ПРО "Праща Давида" було офіційно поставлено на бойове чергування на базі в Хацорі, але згодом систему ще модернізували – було створено нові пускові установки та ракети-перехоплювачі. А у липні 2018 року систему вперше задіяли у бойовій обстановці для перехоплення двох ракет "Точка-У", запущених сирійськими військами.

"Якщо "Залізний Купол" представляє точковий захист для міста середньої величини, то "Праща Давида" представляє зовсім інший рівень захисту — на дуже великих висотах, на дуже великій дальності. Йдеться про зовсім інший рівень захисту", — сказав представник Rafael Йоссі Горовиць пояснив відмінності "Пращі Давида" від "Залізного Купола".

До речі, таку систему планує закуповувати міністерство оборони Фінляндії. Причому питання про необхідність модернізації ППО фінська влада поставила буквально через тиждень після вторгнення Росії в Україну.

Забавний факт: робоча назва системи була "Чарівна паличка".

Як це працює в Ізраїлі

В Ізраїлі штаб, що координує роботу системи, знаходиться на одній із баз ВПС на півдні країни (зокрема, там розміщено центр управління перехопленнями, де відбувається оцінка ситуації та віддається команда на пуск ракет, відділ кадрів, тилове забезпечення та логістика), а станції радіолокації і самі пускові установки розкидані на всій території Ізраїлю. Причому їхнє розташування не прив’язане до якогось міста чи об’єкта, місця дислокації батарей вибирається лише з погляду найкращого становища – зазвичай, на пагорбах та без електронних перешкод поруч. Як і інші системи ПРО, "Праща Давида" знаходиться в боєздатності цілодобово, сім днів на тиждень.

Батарея ПРО "Праща Давида" готова до перехоплення

З чого складається "Праща Давида":

Система управління та контролю.

Багатоцільова станція радіолокації EL/M-2084. У режимі спостереження обробляє до 1,1 тис. цілей на відстані до 474 км. Стаціонарний радар охоплює сектор 120° по азимуту.

Пусковий пристрій із 12 ракетами Stunner.

Сама ракета Stunner двоступінчаста та триімпульсна, має подвійну систему наведення. Боєголовки та підривника немає, для поразки мети необхідне пряме влучення. Ціна однієї ракети-перехоплювача становить близько 1 млн дол.

Командують батареєю офіцери у майорському званні.

Нагадаємо, що росія провалила запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", доки Байден був у Києві.