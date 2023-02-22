БМП згоріла за секунди: яка нова українська зброя знищує ворога (відео)

Нова українська граната спалила ворожу техніку

Точний кидок гранати з українського дрону ефектно знищив БМП окупантів – після попадання снаряда у відкритий люк бронемашини вона буквально вигоріла зсередини, не залишивши нічого живого всередині.

Відео ефектної роботи оператора БПЛА та потужної дії гранати розмістив у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, безпілотник завдав удару термобаричною гранатою РГТ-27С2, розробленою в Україні в 2016-2017 роках.

Її перший прототип було створено на київському ДП "Артем", яке займається виробництвом зброї, ще в 2016 році, після чого ще кілька років її доводили до готовності, поки 2021-го офіційно не прийняли на озброєння ЗСУ.

Гранату начинено запальним (термобаричним) складом, який при руйнуванні боєприпасу розпорошується на відкритому повітрі, у приміщенні чи всередині військової техніки. Після цього відбувається підрив, суміш підпалюється, буквально спопеляючи все, на що потрапив запальний склад.

Оскільки граната не має уламків, її основними вражаючими факторами є ударна хвиля та вогняна хмара (13 куб. м у приміщенні та 5 куб. м у відкритому полі). При температурі до 3000 градусів за Цельсієм все, що виявляється всередині цієї хмари, миттєво згоряє.

Нагадаємо, що вітчизняний військово-промисловий комплекс нарощує свій потенціал. Так, "Укроборонпром" розгорнув виробництво боєприпасів спільно з однією з країн НАТО, а українські виробники зброї рекламують свою продукцію на світових ринках.