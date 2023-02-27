Спеціально для ЗСУ: одна з країн НАТО відновлює виробництво популярних снарядів

Виробництво простоювало із закінчення холодної війни

Попри зусилля країн-партнерів і самої України, наша країна продовжує відчувати "снарядний голод". Боєприпасів бракує насамперед для гармат радянського зразка, які є основою української армії.

У Болгарії вирішили допомогти — запускають завод із виробництва боєприпасів, який простоював 35 років. Про це повідомляє The New York Times.

У місті Костенець боєприпасний завод Terem — одне з найбільших підприємств, яке простоювало з 1988 року. Складальні лінії запрацюють незабаром — тут виготовлятимуть 122 мм снаряди для України. На заводі у Костенці у січні відкрили нову виробничу лінію. Робота небезпечна – наповнювати вибухівкою снаряди. Також боєприпаси виробляють у Сопоті. Більшість робітників міста працює на місцевій збройовій фабриці.

122 мм снаряди використовують для артилерії. Ними стріляють такі гаубиці як Д-30 та САУ "Гвоздика 2С1". За даними виробника, 122 мм осколково-фугасний снаряд робитимуть по-новому, методом нагнітання вибухової речовини в корпус гранати із застосуванням високоефективних технологій. Такі снаряди мають початкову швидкість близько 690 м/с, а максимальну дальність 15300 метрів

Раніше "Телеграф" розповідав, що Болгарія хоч і не оголошувала публічно про свою допомогу, надала Києву суттєву підтримку на початку вторгнення. Вони могли постачати до України до третини від загального обсягу боєприпасів та 40% пального в період із квітня по серпень.