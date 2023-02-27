Удар по літаку-розвіднику під Мінськом: безпека для Києва чи катастрофа для росіян

Втрата літака завдає окупантам одразу подвійного удару

Під час вибуху і пожежі, що виникла в неділю, 26 лютого, на аеродромі Мачулищі під Мінськом був пошкоджений російський літак далекої радіолокаційної розвідки (ДРЛО) Іл-76 А-50У.

Як стверджує моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, атаку здійснили білоруські партизани за допомогою дронів, так у борту А-50У з реєстраційним номером RF-50608 пошкоджено передню та центральну частини літака, авіоніка та радіолокаційну антену.

За деякими відомостями, пошкодження настільки великі, що літак може виявитися вже непридатним для подальшої експлуатації, що завдасть окупантам серйозних матеріальних втрат (вартість А-50 становить 330 млн доларів) і зробить життя українців трохи безпечнішим.

Хоча основним завданням комплексу А-50 є дальня радіолокаційна розвідка та виявлення наземних та повітряних цілей на відстані від 200 до 800 км, літак може використовуватись і для інших цілей. Насамперед, для коригування та наведення ракет та літаків, озброєних ракетами.

Насамперед, йдеться про винищувачів МіГ-31К, здатних нести гіперзвукову ракету "Кинжал" що також базуються на аеродромі Мачуліщі, з якими вже відбувалися різні НП.

Оскільки А-50 здатний "бачити" крилаті ракети на дальності до 800 км, він може передавати дані про їх політ та навколишнє оточення, що дозволяє коригувати траєкторію або, наприклад, скасувати пуск, якщо вдасться засікти на шляху польоту ракети український ЗРК.

Все це робить пуски ракет з Білорусі значно точнішими та надійнішими, ніж без літаків ДРЛО. А можливість переглядати простір майже на всю глибину України дозволяє побачити цілі та передбачати небезпеки для пуску ракет на більшій частині нашої країни.

Так, відстань від Мачулищ до Києва становить близько 400 км, до Львова – трохи більше 500 км, на межі дальності роботи локаторів знаходяться хіба що обласні центри півдня України – Одеса, Херсон та Миколаїв.

Тобто робота комплексу А-50 у повітрі над Білоруссю дозволяла окупантам завдавати досить точних ракетних ударів по більшій частині території України, а його пошкодження дозволило зірвати плани росіян щодо організації чергової ракетної атаки. Це тим більше цінно, що всього таких літаків у окупантів оцінюється приблизно в десяток одиниць, а отже, втрата навіть одного з них — справжня катастрофа для росіян.