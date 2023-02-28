Дістане майже до Уралу? Що відомо про БПЛА UJ-22 Airborne, що атакував москву

Дрон може пролетіти до 1500 км, правда лише в одному напрямку

У вівторок, 28 лютого, у Коломенському районі Підмосков’я було виявлено залишки безпілотника, в якому в росії впізнали нібито ударний БПЛА UJ-22 Airborne. Хоча останнє офіційно так і не було підтверджено, це показує, що безпечних місць у росії стає дедалі менше, а ударні можливості ЗСУ зростають.

Інформації про БПЛА UJ-22 Airborne не так уже й багато, але точно відомо, що це розробка української компанії "Укрджет" і вперше була представлена на виставці озброєнь у 2021 році.

Дрон досить компактний, має загальну вагу до 85 кг, але при цьому дуже універсальний — його можна використовувати для:

розвідки, оскільки він може нести фотоапарат та оптико-електронну станцію;

перевезень завдяки вазі корисного навантаження в 20 кг, що зручно для відправки, скажімо, медикаментів на передову або деяких боєприпасів;

ударних завдань – ті ж 20 кг можна використовувати для підвіски боєприпасів, це 4 стандартні 82 мм мінометні міни або кілька гранат для РПГ-7.

У польоті БПЛА можна керувати в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах.

Зв’язок між наземним пунктом управління та літальним апаратом по цифровому шифрованому двосторонньому НВЧ-каналу передачі даних та цифровому двосторонньому шифрованому УВЧ-каналу передачі даних.

БПЛА може літати на висоті до 6000 метрів зі швидкістю 140-200 км/год і триматись у повітрі до 14 годин. Складніше визначення дальності, яку може діяти UJ-22 Airborne.

Так, за даними деяких ЗМІ, дрон може пролетіти до 1600 км. Таким чином, БПЛА може завдати бомбового удару і повернутися на дальність до 800 км у бік ворога. Наприклад, відстань від Києва до москви трохи менша за цей показник, при запуску ж його, припустимо, з Харкова під удар може потрапити військовий аеродром росії в Ахтубінську Астраханській області.

Якщо повернення БПЛА не заплановано, то він може пролетіти 1600 км в один бік і атакувати як дрон-камікадзе з 20 кг вибухівки, скажімо, Перм, де також є військовий аеродром.

Водночас представник компанії-виробника у 2021 році стверджував, що бойовий радіус дрону обмежується 150 кілометрами.

Тим часом ЗСУ продовжують поповнюватися українськими беспілотниками, наприклад, розвідувальними дронами "Лелека".