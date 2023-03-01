Окупанти знайшли "зброю" проти Leopard 2: йому вже півстоліття

Нові танки окупанти загрожують знищувати зброєю піввікової давності

Українські військові отримали перші танки Leopard 2 і готуються застосувати їх проти ворога, у відповідь окупанти продовжують шукати зброю проти західної бронетехніки. Тепер на цю роль претендують ПТРК "Конкурс", ухвалені на озброєння майже 50 років тому.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, т.зв. "друга армія світу" повним ходом готується зустрічати німецькі Leopard 2, британські Challenger 2, американські M1 Abrams і, можливо, французькі Leclerc, знімаючи з консервації та відправляючи на передову радянські ПТРК "Конкурс", що розробляються з 1970-го і прийняті на озброєння 1974 року.

"На кадрах саме зняті зі зберігання "реліквії". Не, ну, а чо? Т-62, гаубиці Д-1, БМП-50П, бронежилети ЖЗЛ-74, це все вже було, чим старий радянський ПТРК поганий проти сучасних західних танків, які на покоління випереджають весь російський танковий парк?, — Іронізує військовий експерт.

Зауважимо, що ПТРК зазвичай монтується на базі легкої броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2 виробництва 1960-80 років, що дає йому рухливість та суто символічний захист хіба що від стрілецької зброї.

Сам процес пуску складається з кількох операцій і не завжди надійний, а можливості ПТРК з бронепробиття (від 250 до 750 мм з ймовірністю до 50%) фактично роблять його марним проти сучасних танків НАТО.

Так, броня сучасних танків Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams останніх модифікацій перевищує 1000 мм, тому "Конкурсу" вони виявляться не по зубах, хіба що дуже пощастить. Більш слабку броню має французький Leclerc, але поки що Франція не заявляла про готовність їх поставити Україні.

Нагадаємо, що окупанти все частіше спрямовують на передову справжній антикваріат, вік якого іноді досягає 80 років.