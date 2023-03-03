Іранський "ленд-ліз" для ЗСУ: українські військові б’ють ворога новим вогневим засобом

Окрім ЗСУ та Ірану зброя воює у лавах армій Ізраїлю та США

Бійці 24-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. короля Данила успішно застосовують 120 мм іранські міномети HM-16, які несподівано потрапили до рук українських військових.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє відомий український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, іранський HM-16 – це неліцензійна копія ізраїльського міномету Soltam K6 і, швидше за все, їх захопили США у проіранських угруповань на Близькому Сході або перехопили в одному з морських іранських конвоїв.

Цікаво, що Soltam K6 також перебуває на озброєнні армії США після того, як переміг на конкурсі на заміну мінометів. У 1990 році він був поставлений американським піхотним та повітряно-десантним підрозділам вже під індексом М120.

Ізраїльський міномет досить легкий, як для свого калібру, і має вагу близько 150 кілограмів, а при встановленні на причіп загальна вага зростає до 330 кг. Він здатний вести стрілянину на дальність до 7,2 км міною вагою понад 13 кг, а якщо використовувати реактивну міну, то дальність зростає до 10,5 км. Теоретично скорострільність міномета становить до 15 пострілів за хвилину, але, щоб не перегрівався ствол, краще вести вогонь у темпі до п’яти пострілів.

Оскільки іранські міномети HM-16 зроблені без ліцензії і значно грубіше, очевидно, їх характеристики поступаються ізраїльському "батьку". До речі, це не перша зброя з Ірану, який підтримує окупантів, яка потрапила до рук ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про осколково-фугасні 125 мм снаряди OF-19, які потрапили до рук ЗСУ.