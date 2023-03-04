Україна просить у ЄС ще снарядів: скільки потрібно для просування на полі бою (відео)

Україні передавали зброю, яка використовує калібр НАТО

Україна звернулася до країн-членів Європейського Союзу із запитом на постачання 250 тисяч боєприпасів для артилерії на місяць. Це допоможе знизити дефіцит, який заважає Україні просуватися на полі бою.

Про це пише Financial Times, посилаючись на лист міністра оборони України Олексія Резнікова. Середня місячна витрата в Україні оцінена 110 тисяч снарядів, що вчетверо менше кількості боєприпасів, які використовуються росією.

Для того, щоб успішно виконувати бойові завдання, українським військовим потрібно не менше 60% від повного боєкомплекту — 356,4 тисячі снарядів на місяць. Така кількість вища за ту, яка обговорюється в ЄС.

Один із калібрів, які можуть поставити в Україну європейські країни, — 155 мм. Стандартний калібр НАТО є найуніверсальнішим. Серед зброї, яка використовує снаряди:

Варто зазначити, що різновиди снарядів, які запитують Україна, не уточнювалися. Серед боєприпасів калібру 155 мм є свої варіації – касетні, осколково-фугасні, різного призначення (бронебійні, протипіхотні). Україна отримувала снаряди калібру 155 мм із протитанковими мінами всередині RAAM, а також снаряди з GPS-наведенням M982 Excalibur. Снаряди цього калібру постійно вдосконалюються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у техніці радянського зразка роль 155 мм снаряда за популярністю займає калібр 152 мм. Однак у користуванні є й інші калібри, наприклад, 122 мм. Його виробництво відновили у Болгарії на потреби України. Європейські країни не лише збільшують постачання боєприпасів, а і їх закупівлю.