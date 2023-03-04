Німецький танковий завод в Україні: з’явилися подробиці переговорів (відео)

Україні потрібні сотні танків і допомогти з їх наданням могло б будівництво підприємства, вважають німецькі зброярі

В Україні як місці для виробництва військової техніки та зброї зацікавлені одразу кілька європейських країн. Збройовий концерн Rheinmetall зацікавлений у танковому заводі — розпочалися переговори.

Про це пише Spiegel. Деталі переговорів озвучив голова компанії Армін Паппергер. Він повідомив, що завод може бути побудований за 200 млн. євро і міг би виробляти до 400 танків "Panther" ("Пантера") на рік. Переговори названі багатообіцяючими, на рішення сподіваються наступні два місяці.

Паппергер також оцінив скільки потрібно танків Україні — від 600 до 800 для перемоги над росією. Танк "Panther" — нова технологія. Він кращий за Leopard 2, які постачають Україні союзники. Концепт було розроблено з нуля.

"Пантера виконує основну функцію "домінувати і знищувати", — сказано на сайті виробника. Дійсно, маючи 130 мм гармату, повністю автоматизовану систему управління боєприпасами та додаткові варіанти озброєння боєприпасами HERO 120, Panther представляє суттєву загрозу на полі бою. У танка також заплановано броня і більша мобільність, ніж у моделей, що є у виробництві.

Раніше "Телеграф" розповідав про передачу Україні недостатньої кількості танків Leopard 2. Європейські країни сподіваються поповнити свої війська зі швейцарських запасів.