Пролетить всю росію без підзарядки: в Австралії випробовують дрон з дальністю польоту 15 тисяч км

БПЛА може літати протягом 30 годин на максимальній висоті 17 км.

Поки в країні-агресорі переживають справжній шок від атак "невідомих" дронів, технології не стоять на місці, і вже розробляється БПЛА з особливою дальністю польоту — понад 15 тисяч км.

Про диво-пташку розповідає видання Gagadget.

Такий апарат може за необхідності під час одного польоту пролетіти над усіма важливими об’єктами ворога та успішно повернутися на базу за новими бомбами.

Виробник "супер-дрону" MQ-4C Triton — американська компанія Northrop Grumman. Торік вона представила свій "Тритон" замовнику — Королевським військово-повітряним сила Австралії — а зараз готує його до першого польоту.

Відомо, що всього австралійці замовили три безпілотники. Представники Northrop Grumman заявили, що робота над австралійськими MQ-4C йде відповідно до графіка. Перший дрон називається AUS1 і здійснить дебютний політ влітку 2023 року. Про це повідомила керівник програми Triton Ро Коулі-Брунер (Rho Cauley-Bruner).

На даний момент MQ-4C Triton AUS1 знаходиться на стадії випробувань. У третьому кварталі 2023 року безпілотник вперше підніметься в небо, а передачу Королівським ВПС Австралії намічено на середину 2024 року.

Також Ро Коулі-Брунер зазначила, що Northrop Grumman розпочала будівництво другого безпілотника, AUS2. Роботи стартували у січні 2023 року. Третій екземпляр MQ-4C Triton знаходиться на заводі в Мосс-Пойнті, а наступного місяця буде відправлений до Палмдейла.

Triton – це безпілотний літальний апарат великої дальності та висоти польоту. Він був розроблений на базі RQ-4 Global Hawk для Військово-Морських сил США. Дрон призначений для спостереження та розвідки. Вартість програми розробки становить майже 13 млрд. доларів, а ціна одного БПЛА – понад 120 млн. доларів.

Дрон обладнаний двигуном Rolls-Royce AE 3007. Максимальна його швидкість становить 610 км/год, а крейсерська – 575 км/год. БПЛА може літати протягом 30 годин на максимальній висоті 17 км. Практична дальність польоту перевищує 15 тисяч кілометрів. Екіпаж MQ-4C Triton складається із чотирьох операторів.

На жаль, поки такий дрон не по кишені волонтерам, але, можливо, якимись напрацюваннями австралійці поділяться з нашим майбутнім заводом з виробництва безпілотників.