росія може витратити колосальні суми на удари по надувних HIMARS: що це за технологія (відео)

Модельний ряд фірми включає навіть літаки

Росіяни, які знищували дорогими ракетами "Калібр" дерев’яні макети HIMARS, можуть зіткнутися з новим викликом. Недорогу надувну приманку для їхньої зброї виготовляють у Чехії.

Як повідомляє Reuters, чеський виробник Inflactech Decoys виробляє понад 30 видів надувних приманок у реальному розмірі та додав до свого модельного ряду РСЗВ HIMARS. Директор компанії Войтех Фрессер заявив, що "вони знайдуть свій шлях до України".

Надувні приманки виробляють із синтетичного шовку, їх видно на радарах як справжню техніку і вони навіть мають тепловий слід.

Характеристики HIMARS-приманки:

Вага без теплогенератора та компресійного обладнання — 43 кг,

Час розгортання — 10 хвилин (інша техніка від 3 до 30 хвилин),

Температурний режим — від -20 ° C до +50 ° C,

Теплові сигнатури імітують двигуни та глушники,

Є антирадарні компоненти,

Зберігає форму та міцність — можна розгорнути і скласти не менше 50 разів.

Для зручності обманки пакують у мішки, які можуть нести 2-4 особи. Вартість приманок від 10 тис. до 100 тис. доларів, що значно менше від справжнього HIMARS ціною в 5,1 млн дол. Навіть якщо росіяни не намагатимуться витрачати дорогі "Калібри" за приблизно 1 млн доларів штука, а спробують знищити залпом із "Града" — це затягне на 40 тисяч доларів. Більш сучасною технікою — ще дорожче.

Після вторгнення росії в Україну у чеської компанії зросла кількості продажів та замовлень. Збільшення виробництва — до десятків хибних цілей на місяць. Міноборони Чехії поки не коментувало ймовірність відправок таких приманок до України.

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