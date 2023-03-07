ЗСУ вже використовують найновішу зброю зі США, але її поки небагато

ЗСУ вже використовують нові американські авіабомби

Повітряні сили Збройних сил України вже використовують поставлені в лютому Києву "розумні" бомби JDAM з дальністю польоту до 72 км. Про це повідомив командувач ВПС США у Європі Джеймс Хекер.

Як уточнює видання The Warzone, про це він розповів під час круглого столу, що проходив у кулуарах симпозіуму Асоціації Повітряно-космічних сил 2023 року у штаті Колорадо.

Ще в лютому США заявили про постачання Україні обладнання для створення бомб дальньої дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, відомих як Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Їхня унікальність полягає в тому, що блоки управління можна встановлювати на звичайні некеровані бомби вагою від 227 до 904 кг, перетворюючи їх на керовані, тобто високоточні. Принцип їхньої роботи можна описати як "вистрілив і забув", на кшталт ракет до РСЗВ M142 HIMARS, при цьому дальність нових авіабомб буде лише трохи меншою від ракет РСЗВ — близько 70 км і їх можна буде пускати з літаків радянського зразка, що є у ЗСУ.

Принцип дії JDAM

Щоправда, Джеймс Хекер не повідомив, де саме Повітряні сили ЗСУ застосували бомби JDAM або їхній далекобійний варіант JDAM-ER. Також невідома їхня кількість, яка є на озброєнні українських воїнів, але точно відомо, що їх поки що мало.

Нагадаємо, що про можливе отримання Україною "розумних" бомб у черговому пакеті військової допомоги США стало відомо ще у лютому.