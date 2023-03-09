Є відповідь на ворожі обстріли: росіяни бояться українських ракет, якими можна бити по Криму

ЗСУ можуть завдати удару відплати за ракетні обстріли

Черговий масований ракетний обстріл України знову порушив питання адекватної відповіді на терористичні удари окупантів та придушення їхніх вогневих можливостей.

Так, під час недавньої атаки на військовий аеродром у селищі Гвардійське під Сімферополем було зафіксовано потужний вибух, що створив вирву глибиною до 5 метрів. Те, що сталося, могло бути результатом застосування ЗСУ новітнього ракетного комплексу "Гром-2", вважають російські пропагандисти.

На користь свого припущення пропагандисти використали той аргумент, що БПЛА, здатний досягти аеродрому під час пуску з території України, просто не зможе доставити на місце заряд вибухівки, достатній для створення такої воронки.

Та сама вирва в Криму

Найімовірнішим кремлівські пропагандисти вважали застосування нового оперативно-тактичного ракетного комплексу " Грім-2 " .

Ідея створення цього ракетного комплексу з’явилася 1994 року для заміни ще радянських ракет Р-17 оперативно-тактичного ракетного комплексу 9К72 "Ельбрус" (за класифікацією МО США та НАТО SS-1c Scud B) та "Точка-У", але робочий проект з’явився лише 2013-го. З початком гібридної війни росії проти України роботи над ракетою активізувалися і в 2018 році її навіть випробували. Проте офіційно "Гром-2" поки що не прийнято на озброєння ЗСУ.

Проте характеристики ракетного комплексу вражають:

можливість бити на 280, або навіть 500 км;

бойова частина 480 кг вибухівки здатна "викосити" все живе на площі від 1 до 3 га, залежно від типу боєголовки;

4 типи головки самонаведення призначені для виконання різних завдань;

ракета здатна ухилятися від зенітних снарядів супротивника, не збиваючись із мети.

Нагадаємо, що в Україні починається серійний випуск дронів, здатних пролетіти 3000 км і дістати до Сибіру.