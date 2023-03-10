Невдала копія JDAM: росіяни застосували проти ЗСУ секретні авіабомби

Проте вона поступається наявному на озброєнні ЗСУ

Нещодавно авіація російських окупантів застосувала свої новітні авіабомби УПАБ-1500Б, уламки яких були виявлені на позиціях ЗСУ, які зазнали удару у Чернігівській області.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє сайт Defense Express.

Авіаційна бомба УПАБ-1500Б була вперше представлена її розробниками на виставці у 2019 році і з того часу було вкрай мало інформації щодо її застосування. Така секретність пов’язана з низкою технічних особливостей авіабоєприпасу:

спеціалізація – метою цієї бомби є великі та укріплені об’єкти на кшталт кораблів, підземних бункерів, залізничних мостів;

велика вага — 1525 кг, з яких 1010 припадають на бойову частину;

особливістю застосування – буква П у назві означає "плануюча", тобто літак може скинути її з великої висоти, і вона планує до мети на відстань до 50 км;

точність застосування – забезпечується інерційною та супутниковою системою наведення, що дозволяє досягати високої влучності, за даними розробників, з відхиленням від мети не більше 10 метрів.

Ці показники роблять УПАБ-1500Б дуже схожою на "розумну" бомбу JDAM, яку нещодавно отримали ЗСУ. І хоча вага американських бомб нижча – максимум до 907 кг, зате більша дальність – до 72 км.