БПЛА з Білорусі: які дрони може дати окупантам лукашенка

У пошуках вирішення проблеми нестачі БПЛА окупанти можуть звернутися за допомогою до олександра лукашенка

Останнім часом невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився низкою заяв, які можна трактувати як недружні стосовно України чи потенційно небезпечні. Наприклад, він оголосив про заклик офіцерів запасу. Окрім того, білоруський ВПК готовий розгорнути виробництво безпілотників місцевої розробки.

Відповідне рішення було ухвалено ще наприкінці лютого і "Телеграф" вирішив розібратися, які безпілотники може збирати та передавати ворогу Білорусь, а то й одразу виробляти разом із окупантами.

Насамперед, вирішено наростити виробництво ударних дронів, наприклад, БПЛА-камікадзе УБАК-25 "Чекан" з режимом автоматичного захоплення та наведення на ціль та дальністю удару до 25 км. Бойове навантаження цього дрона (близько 2 кг вибухівки) не дає йому можливості вразити важку броньовану техніку на кшталт танка, але дозволяє бити по БМП, БТР та самохідній артилерії.

БПЛА Чекан

БПЛА "Квадро 1400" і "Барражуюча труба" являють собою дрони з реактивними протитанковими гранатами РПГ-26: двома і однією "на борту" відповідно.

БПЛА Квадро-1400

На думку розробників, з дронів можна бити по ворогові гранатами на відстань до 2 км. Щоправда, як планується досягати їхнього попадання в ціль – незрозуміло, адже заявлена бронепробивність РПГ-26 у 400 мм мала для ураження танків НАТО, якщо тільки попадання не станеться точно зверху.

Більш серйозну небезпеку представляє БПЛА "Ловчий", здатний підняти повітря до 20 кг корисного навантаження і пролетіти до 70 км.

БПЛА Ловчий

Ще одним дроном є безпілотний гелікоптер "Хантер", здатний зі своєї загальної ваги в 750 кг нести 200 кілограмів корисного навантаження у вигляді зброї та палива. Він озброєний кулеметом, 8 некерованими ракетами калібру 57 мм та 16 протитанковими бомбами. Триматися у повітрі такої БПЛА може до 9 годин.

БПЛА Хантер під час перевезення

Зважаючи на все, саме "Хантер" вже стоїть на озброєнні окупантів. Принаймні подібний безпілотник БАС-750, представлений у Росії в серпні 2022 року, був названий спільною розробкою з Білоруссю, а цифра 750 напрочуд підходить під граничну масу "Хантера".

Ударно-розвідувальний БПЛА "Буревісник", за заявленими характеристиками, є найсерйознішою розробкою Білорусі. Вказано, що дальність його польоту становить 1000 км, а швидкість – до 200 км/год. Дрон може як вести розвідку, так і завдавати ударів по ним же виявленим цілям, для чого має ті самі 57 мм некеровані ракети або дрони-камікадзе.

БПЛА Буревісник

Останній у списку БПЛА – це "Беркут БМ", створений ще у 2011 році для імітації повітряних цілей під час тренувань частин ППО. Тепер він оснащується апаратурою постановки радіоперешкод, які мають заважати керувати ворожими дронами. Щоправда, наскільки ця апаратура виявиться успішною – невідомо, але ця "пташка" здатна перебувати в повітрі до 30 хвилин і пролетіти близько 100 км.

БПЛА Беркут

Нагадаємо, що в Україні починається серійне виробництво БПЛА з дальністю польоту понад 3000 км, здатних завдати удару навіть у Сибіру.