Атака, як у комп’ютерній грі: у мережі показали роботу дрону "Скажений кабан" на полі бою (фото, відео)

Цей дрон практично неможливо збити через його високу швидкість польоту

Українські військові успішно використовують проти російських окупантів FPV-дрони, у тому числі й безпілотники "Скажений кабан". Вони керуються за допомогою окулярів віртуальної реальності та можуть літати на відстані до 10 мк від оператора.

Журналіст Сергій Лойко на своїй сторінці у Facebook розповів про характеристики цих небезпечних для ворога "пташок". Він також показав відео блискучої роботи дрону та фотографії боєприпасів, якими оснащені ці безпілотники.

БПЛА несуть термобаричні заряди (для об’ємного 4 метри в діаметрі, безосколкового протипіхотного вибуху) та кумулятивні заряди (проти БМП та танків). За словами Лойка, ці дрони волонтери закуповують у Латвії для українських воїнів.

Управління цією технікою військові здійснюють за допомогою окулярів віртуальної реальності. Таким чином, пілот залишається на землі і веде атаку начебто у комп’ютерній грі.

Дальність польоту дрону "Скажений кабан" складає до 10 км. Батарейки розраховані на 20 хвилин польоту. Однією з головних переваг цього безпілотника є те, що збити його практично неможливо завдяки високій швидкості — до 120 км на годину.

"Дрон безповоротний, одноразовий, посадка не передбачена. Дуже ефективна зброя на тактичному театрі військових дій. Подивіться відео атаки дронів. Орки навіть не встигають хреститися перед подорожжю до пекла", — пише Сергій Лойко.

На опублікованому ним відео видно, як наші військові застосовують проти окупантів "Кабанів". Завдяки цим безпілотникам їм вдається вражати російську бронетехніку.

Також журналіст додав фотографії боєприпасів, де українські захисники залишають свої послання окупантам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові незабаром отримають від Сполучених Штатів Америки потужні та новітні дрони. Наприкінці літа минулого року їх лише поставили на озброєння разом RQ-7B Shadow у США.