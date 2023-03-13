Точністю і не пахне: окупанти вдарили по Донецьку новітньою "розумною" бомбою

Суперточна зброя окупантів ударила по Донецьку, кажуть, що випадково

У неділю, 12 березня, тимчасово непідконтрольний Україні Донецьк опинився під серйозним ударом. Окупанти звично звинуватили ЗСУ, що ті нібито обстріляли мирних жителів із РСЗВ HIMARS, кожна ракета в якій коштує 600 тисяч доларів.

Пізніше місцеві ЗМІ опублікували з Куйбишевського району Донецька фото російської авіабомби ФАБ-500, що не розірвалася, яку окупанти намагалися переробити в "розумну" і високоточну зброю. Для цього до неї приєднали блок управління та корекції, який мав перетворити звичайну авіабомбу на високоточну зброю.

Насправді ж, як пишуть російські пропагандисти, у польоті "мозки" відвалилися та впали, після чого на землю впала і сама бомба. Так що блок управління та саму бомбу виявили за 500 метрів один від одного.

Згодом було заявлено, що бомба, що впала, нібито була комплексом ракетно-бомбового озброєння (УК РБВ) "Гром-2", що є плануючим високоточним боєприпасом, створеним на базі авіаційних боєприпасів, і застосовуваним проти ЗСУ під Авдіївкою.

Основа вундервафлі РФ — ракета Х-38

Згідно з відкритими даними, "Гром-2" була показана в 2018 році і являла собою авіаційну ракету Х-38, з якої намагалися зробити плануючу дешеву, але високоточну авіабомбу.

Зважаючи на все, "Гром-2" став ще однією спробою окупантів копіювати високоточні авіабомби JDAM, які нещодавно отримали ЗСУ.