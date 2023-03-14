Вбивця ворожих безпілотників: ЗСУ використовують на полі бою українську антидронову рушницю (фото)

Система антидрону блокує всі моделі безпілотників незалежно від виробника

Українські військові використовують на полі бою з російськими окупантами антидронову рушницю KVSG-6 Kvertus. Завдяки йому безпілотні літальні апарати, що запускаються загарбниками, можна легко виводити з ладу.

Відповідну фотографію українського захисника, який тримає в руках антидронову рушницю, опублікували на сторінці Генерального штабу України у Facebook.

Що відомо про KVSG-6

ANTIDRON KVSG-6 був розроблений та виготовлений українською компанією Kvertus. Завдяки цьому обладнанню військові можуть приземляти ворожі безпілотники, перехоплювати управління над ними або "розгортати", щоб вони відлетіли назад до оператора.

"Система антидрону блокує всі моделі безпілотників незалежно від виробника. Режим роботи встановлює оператор, він може бути цілодобовим або епізодним: тільки в тих випадках, коли система моніторингу передала сигнал про вторгнення до повного придушення безпілотного пристрою", — пише виробник.

З початку повномасштабної війни воїнам ЗСУ на фронт було передано вже понад 500 одиниць цієї техніки.

Характеристики

Час автономної роботи: 30 хв;

Живлення: AC100-240V-DC24-27V;

Розміри: 930x280x70 мм;

Вага без батареї: 4.5 кг;

Загальна вихідна потужність: 80 Вт;

Радіус блокування: 3000 м;

Система охолодження: радіатори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Резніков зробив оптимістичний прогноз щодо того, чи зможуть у 2023 році воїни ЗСУ використовувати проти окупантів оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" української розробки.