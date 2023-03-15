Влучний і швидкий: які переваги має БПЛА MQ-9 Reaper, атакований рф над Чорним морем (відео)

Попри наявність значних "плюсів" щодо комплектації, техніка є набагато дешевшою з-поміж інших аналогів

Російське нахабство не має меж — безпрецедентна атака російських літаків на американський безпілотник MQ-9 Reaper в Чорному морі сколихнула світову спільноту напередодні ввечері. І хоча інцидент з БПЛА доводить, що будь-яку техніку можна пошкодити, цей вид дронів є одним із кращих серед собі подібних.

Як повідомляють "Факти", MQ-9 загалом відносять до БПЛА важкого класу, і головна їхня відмінність полягає у далекобійності — вони можуть вразити ціль, перебуваючи за 10 км від неї. Далі розкажемо про ще кілька важливих переваг цієї зброї.

Коротка характеристика

Безпілотник MQ-9 Reaper є водночас і розвідувальним, і ударним дроном. Попри те, що раніше одиниця цієї техніки обходилася близько 10,5 млн доларів, БПЛА вважається вельми дешевим порівняно з іншими. Перший свій політ MQ-9 здійснив 2001 року, і з того часу перебуває на озброєнні щонайменше 8 країн. Серед них США, Велика Британія, Індія та інші. Зазначимо, що назва Reaper з англійської перекладається як "жнець". Це відсилка до міфології, де женцем називають вигадану істоту, котра приходила по душі людей, котрі мають загинути.

Основні переваги

MQ-9 Reaper дуже витривалий і може перебувати в експлуатації досить тривалий час. В автономному режиму техніка здатна працювати від 16 до 20 годин. Завдяки особливостям управління, його оператори убезпечені від будь-яких травм, а також мають можливість працювати позмінно, якщо БПЛА здійснює тривалий політ.

Найбільша дальність, яку здатен подолати подібний дрон, вражає — до 5920 км. При цьому висота, на яку максимально підіймався безпілотник, теж чимала — 15 км.

До інших переваг також відносяться:

підвищена система шифрування радіосигналів;

наявність лазерного далекоміра-покажчика;

особливий радар, що зроблений із фазованими ґратами. Це дозволяє наводити і коригувати політ авіабомб. Також є датчик руху;

система наведення апарату на ціль AN/AAS-52. Важливий момент — вона обладнана камерами, котрі працюють не лише в звичайному, а й в інфрачервоному діапазоні.

Один MQ-9 Reaper здатен підняти до 1700 кг. Сама ж "пташка" теж не зовсім легка — 2223 кг без вантажу. Максимальна вага "Женця" може сягати 4760 кг. Розмах крила безпілотника становить 20 метрів. Всі ці характеристики вказують на значні можливості дрона. Підкріплюються ж вони ще й тим, що крейсерська швидкість цього апарату — 160 км/год. Максимально ж можлива — 400 км/год.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американські військові, котрі управляли MQ-9 Reaper, були приголомшені тим, що відбулося при зіткненні БПЛА з російськими літаками.