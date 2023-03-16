Врятували Вугледар? Британська розвідка назвала зброю, яка допомогла ЗСУ розгромити окупантів

ЗСУ почали отримувати його ще восени на випадок настання окупантів і воно допомогло

Постійне знищення бронетанкових колон окупантів під Вугледаром Донецької області стали результатом вмілого використання артилеристами ЗСУ високоефективної натовської зброї – системи дистанційних протитанкових мінних комплексів, або скорочено RAAM.

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

За їхніми даними, під Вугледаром ЗСУ активно використовували снаряди віддаленого мінування, які дають змогу створити протитанкове мінне поле на дистанції до 17 кілометрів. Причому часто цими снарядами мінували місцевість не тільки перед російською бронетехнікою, що наступала, а й позаду неї, що призводило до додаткових втрат і при відступі ворога.

Ще восени 2022-го, напередодні активних наступальних дій в Росії, Україна почала отримувати 155 мм постріли RAAM (Remote Anti-Armor Munition. — Ред .), що являють собою снаряди з дев’ятьма протитанковими мінами М70 усередині. Кожна важить 2 кілограми, з яких 800 грамів припадають на заряд вибухівки.

Міна призначена для підриву ворожої бронетехніки, що проходить над нею. Пекельна машинка зазвичай не підлягає витягу і тому самоліквідується через кілька діб після установки.

Десятком-другим пострілів RAAM можна створити суцільне мінне поле на шляху ворожої техніки, що ЗСУ успішно і проробляли під Вугледаром вже не раз.

Також на думку британців, однією з ймовірних додаткових причин наступу на Вугледар було прагнення російського міноборони показати більші результати, ніж у групи "Вагнера", яка мала тактичні поступи на Бахмутському напрямку. Це також вплинуло на дії окупантів та їх втрати внаслідок штурмових дій.

Варто очікувати, що втрати окупантів тільки зростатимуть, адже ефективної тактики ЗСУ та зброї НАТО вони можуть протиставити лише "модернізовані" танки 50-річної давності.