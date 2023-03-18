"Ніж" Т64БМ проти ПТУРу: як українські танки тримають удари російських ракет

Український комплект динамічного захисту врятував екіпаж та танк

Український модернізований танк Т-64БМ зміг пережити пряме попадання в вежу протитанкової ракети окупантів, відбувши втрату лише кількох елементів техніки. Ніхто з екіпажу навіть не був поранений. Врятувати людей та машину допоміг український комплекс динамічної броні "Ніж".

Відео із влученням ракети розмістив у своєму Telegram-каналі офіцер Армії Оборони Ізраїлю Ігаль Левін. У ході руху екіпаж відчув попадання ракети, а при огляді пошкоджень машини побачив комплекс динамічного захисту, який спрацював, і врятував танк.

"Мінус командирський приціл, кулемет і датчик вітру", — констатує один із українських бійців на відео.

Зазначимо, що Т-64БМ обладнано комплексом динамічного захисту "Ніж" українського виробництва, випуск якого розпочався у 2003 році для заміни застарілих на той час "радянських" засобів захисту.

Унікальність "Ножа" полягає в його принципі дії: як і інші комплекси такого захисту, він обладнаний пластинами з вибухівкою, які при попаданні ракети мають здетонувати і тим самим послабити удар ПТУРу.

Але український "Ніж" діє трохи інакше – комплекс не чекає на попадання ракети, а "вистрілює" назустріч їй одну з пластин із вибухівкою. Тим самим вибух відбувається на відстані від броні, що сильніше послаблює ворожий снаряд і не порушує цілісність комплекту – сусідні із "вистріленою" пластиною ВР залишаються на місцях і можуть бути використані пізніше.

Саме такі особливості нашого динамічного захисту та допомогли врятувати танк та його екіпаж від російського ПТУРу.

Нагадаємо, модернізація Т-64БМ вже неодноразово доводила його високі бойові характеристики, у тому числі під час прямих танкових дуелей з бронетехнікою окупантів. Також "Телеграф" писав, що напередодні в Україну прибули перші "колісні танки" із Франції.