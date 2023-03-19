Броньовані ангели: чим поранених бійців ЗСУ вивозить із поля бою

Техніка надходить на передову як від союзників, так і українських волонтерів.

ЗСУ продовжують отримувати різну бойову техніку від союзників, проте величезне значення має й небойова техніка, яка врятує життя українських захисників. Причому подібна техніка у ЗСУ є як іноземного, так і вітчизняного виробництва.

До українських засобів броньованих "карет" швидкої допомоги належить "Ковчег", створений дніпровськими волонтерами ще восени 2022 року на базі БТР-60.

Старий БТР обшили титановим захистом, що дозволяє тримати обстріл зі стрілецької зброї, трохи подовжили, а головне — зробили новий салон, призначений для перевезення та надання медичної допомоги пораненим.

Так, усередині є запас води на 500 літрів, фільтри хімзахисту, автономна електростанція (220 В/5 кВт), кондиціонери, кухня з холодильником, душова та кілька автономних печей.

Бронеавтомобіль дозволяє вивести 10 "лежачих" поранених або 24 особи при повному завантаженні стоячи. Щоправда, оскільки "Ковчег" збирають волонтери, невідомо, скільки їх було зібрано, але такі машини на передовій вкрай потрібні.

Інша броньована медична техніка постачається ЗСУ союзниками. Наприклад, британська компанія O&H Venari розробила медевакуатор спеціально для ЗСУ навесні 2022 року. Напередодні чергова партія таких машин надійшли до України.

Швидка броньована допомога Venari

Свої броньовані санітарні автомобілі Venari Group виробляє на основі броньовиків Pinzgauer Vector, які можуть захистити від обстрілів зі стрілецької зброї, уламків артилерійських снарядів та підриву мін.

Цю техніку закуповують коштом Міністерства оборони Люксембургу, за участю Посольства України в Бельгії та Люксембурзі, та некомерційної організації L’Ukraine, яка об’єднує громаду наших співвітчизників.

Тим часом військова техніка ЗСУ українського виробництва показує високу живучість під час бойових дій.