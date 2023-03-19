Канада відправила Україні потужну машину підтримки: навіщо вона потрібна та що може (відео)

Машина підтримки потрібна важким танкам для евакуації з поля бою та ремонту

Крім танків Leopard 2, Україні потрібні також машини підтримки, такі як БРЕМ Bergepanzer 3. Їх напередодні Україні відправила Канада.

Відповідне відео розмістила голова Міноборони Канади Аніта Ананд. На сайті виробника Bergepanzer 3/Büffel названий незамінним для забезпечення руху сучасних механізованих армій.

Bergepanzer 3 потрібен для евакуації важкої гусеничної техніки на ремонт, а також виконання поточних робіт. Він має збалансований балістичний захист, систему пожежогасіння, вентиляцію, що робить БРЕМ досить живучою. Щоб захиститися від ворога у Bergepanzer 3, крім балістичного захисту, є кулемет MG3 і димовий гранатомет.

Для чого використовується Bergepanzer 3:

евакуація та буксирування гусеничної техніки

кріплення гусеничної техніки під час переправи через водні перешкоди

супровід під час ремонтних робіт,

евакуація бойових танків,

розчищення перешкод,

земляні роботи (у надзвичайних обставинах).

Розробка спільна, німецько-нідерландська. Зазначимо, що Bergepanzer 3 розгорнуті в Бундесвері у всіх танкових батальйонах з Leopard 2, адже цей танк важчий за свого попередника і потребує відповідного "потужного" обслуговування і Bergepanzer 2, раніше передана Німеччиною насилу впорається з потужним танком.

В Україні стане в нагоді така ремонтна машина не лише для "Леопардів". Британський танк Challenger 2 також не з легких машин через свою потужну броню.