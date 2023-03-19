F-16 чи МіГ-29: в Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим відрізняються винищувачі

Обидва літаки посилили б українську авіацію

Україні декілька країн пообіцяли передачу авіації — винищувачів МіГ-29. Радянські літаки поступаються сучасним винищувачам F-16 американського зразка.

Про відмінності "Телеграфу" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що обидва літаки — четвертого покоління.

F-16 вже пройшов кілька етапів модернізації і оснащений сучасним обладнанням. Деталі для них не ремонтують, а міняють на нові. МіГ-29, своєю чергою, почати випускати в 80-х і вони вже є морально та фізично застарілими. Раніше в Україні їх могли ремонтувати на 12 підприємствах, проте шляхи модернізації для них обмежені. Плюсом було б обладнання переданих МіГів сучасними системами GPS-навігації, розпізнавання "свій-чужий" та засобами зв’язку за стандартами НАТО.

Навіщо потрібні МіГ-29 та F-16

В Україні задача МіГ-29 — винищувальне прикриття. Вони перехоплюють крилаті ракети чи дрони в тих зонах, де немає захисту ППО. Та у Міг-29 немає потужних радіолокаторів чи спеціальних ракет для знищення цілей. В нього на озброєнні ракети з напівактивними головками самонаведення. Вони потребують "підсвічування" радаром літака протягом всього шляху польоту. Це несе загрозу влучання в нього ворожої ракети", — розповідає Ігнат.

Що до F-16, літак має ширший спектр озброєння — ракети "повітря-повітря", "повітря — земля", авіабомби. Дальність деяких — до 180 км. Робота винищувачів разом із системами ППО ЗРК Patriot або SAMP/T дасть Україні суттєву перевагу.

росія має кількісну перевагу в авіації, наразі 1 до 4. До того ж МіГ-29 та СУ-27 на початку вторгнення робили важливу справу — витісняли ворожу авіацію в зону ураження ППО України. Але російські літаки Су-30 та Су-35 могли фіксувати та обстрілювати наші винищувачі з такої відстані, що українські льотчики навіть не бачили, хто по ним стріляє. Наразі Україні треба ефективна військова далекобійна техніка, адже ворог скидаючи кориговані авіабомби не входить в зону ураження сил ППО. Знадобляться винищувачі і надалі, після зупинки атак ворога — перевага в повітрі над окупованими територіями дасть можливість перекрити шляхи постачання забезпечення та озброєння ворогом.

Про перспективи передачі Україні винищувачів США та готовність нашої країни до такої авіації читайте в повному інтерв'ю Юрія Ігната "Як поставки МіГ-29 вплинуть на хід бойових дій, і чому ЗСУ так потребують F-16"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США вивчали можливість інтегрувати системи ракет "повітря-повітря" в радянську авіацію. Обладнання сучасними радарами допомогло б українській армії краще визначати ракети противника такого типу.