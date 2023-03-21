Є почин: західна ЗРК знищила першу ворожу мету в небі України

Французький ЗРК довів свою ефективність

Поки ЗСУ чекають на прибуття найсучасніших американських ЗРК Patriot, французькі зенітні ракетні комплекси Crotale, що надійшли раніше, виявили і збили свою першу мету в українському небі.

Так, у Telegram-каналах з’явилося відео успішного застосування ЗРК Crotale щодо невідомої повітряної мети. Хоч і з другого разу, але мету було успішно знищено.

Судячи з відео та характеристик Crotale ударом ЗРК, які ЗСУ отримали ще в грудні 2022 року, українські воїни знищили ворожу ракету, що зайшла в зону діяльності французької ЗРК.

Crotale може бити за цілями на висоті до 6 км і на відстані до 10 км. Сама ракета може рухатися зі швидкістю до 880 м/с, тобто може збивати ворожі цілі "навздогін", якщо ті летять зі швидкістю менше 800 метрів.

На пуск ракети з моменту засікання мети завдяки потужній РЛС йде не більше 5 секунд, що дозволяє швидко випустити другий снаряд у разі промаху першого. Власне, саме це роблять українські зенітники на відео, другою ракетою знищуючи ворожу мету.

Тим часом українська система ППО продовжує посилюватись. Навіть не нові ЗРК, отримані від західних партнерів, завдяки новим ракетам значно покращують свої бойові можливості.