Месники на захисті України: що вміють американські ЗРК Avenger, передані ЗСУ (відео)

Ракетний комплекс є вельми потужним — його маса сягає майже 4 тонни

У мережі з'являються свідчення того, що до України нарешті могли прибути довгоочікувані самохідні зенітні комплекси Avenger, обіцяні Вашингтоном ще минулої осені. Кілька місяців тому це озброєння обов'язково б використали для посилення загальної системи ППО в країні, однак зараз техніка може надійти безпосередньо в гарячі точки фронту. Все тому, що "месників" (дослівний переклад назви з англійської) можна використовувати для вогневого прикриття власних позицій під час атаки.

Детальніше про диво-зброю американського походження повідомляє Defence Express. Одразу зазначимо, що це озброєння використовує для стрільби добре відомі українцям снаряди Stinger. Однак найбільшою родзинкою техніки вважається особлива система управлення огнем. Її особливість полягає у тому, що навідник вогню з легкістю може не тільки обирати ціль для обстрілу, а й обмінюватися даними для допомоги іншим засобам ППО.

Основні характеристики

У військовій термінології "Месник" має своє особливе позначення — AN/TWQ-1. Найчастіше цю зброю включають у загальні батареї ППО країни, що забезпечує підтримку іншим технологіям, зокрема комплексам Patriot. Призначені такі ЗРК для ведення стрільби малої дальності по крилатих ракетах, БПЛА, а також бойовій авіації на малих висотах.

Початково Avenger був виготовлений лише для потреб американської армії. Однак за понад 30 років його використання кілька інших країн теж приєдналися до групи "месників" — оператори таких ЗРК є в Бахрейні, Єгипті, Тайвані, Іраку та Чилі. Тепер же Avenger знаходиться і в Україні.

ЗРК Avenger зблизька

Вага вельми масивного ЗРК з кулеметом на особливому шасі досягає 3900 кг. Довжина техніки — 4,95 м, ширина — 2,18 м. У більшості випадків для обслуговування техніки вистачає двох осіб, в окремих варіантах — трьох.

Позашляховик комплексу Avenger здатен розвивати швидкість до 89 км/годину, долаючи за раз понад 440 км шляху. Працює на дизельному двигуні і має потужність 135 кінських сил. Техніка обладнана оптичним прицілом, інфрачервоною голівкою самонаведення та лазерним далекоміром.

Зброя

Особливістю Avenger вважається пускова установка на 8 ракет. Нагадаємо, що найчастіше для ведення вогню використовують снаряди до "Стінгерів". Також на базі ЗРК є кулемет калібру 12,7 мм. Він має електронний спусковий гачок, який дозволяє оператору як власноруч корегувати вогонь, так і управляти ним дистанційно. Його швидкість стрільби — 950-1200 пострілів за хвилину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські безпілотники "Лелеки" допомагають знищувати ворожі ЗРК. Це відбувається завдяки їхній новенькій модифікації RAM II.

Також ми писали про те, яким чином на озброєння ЗСУ потрапили іранські міномети НМ-16.