Техніка, якій понад 70 років, перекидається з Далекого Сходу росії

Російські окупанти можуть перекидати на фронт ще радянські танки Т-54, виробництво яких розпочали далекого 1946 року. Тобто вони застали часи генсека Йосипа Сталіна, а тепер знімаються з баз зберігання на російському Далекому Сході.

Фото та відео переміщення техніки були поширені у Telegram-каналах Conflict Intelligence Team та "Смолоскип".

Як повідомляє команда Conflict Intelligence Team, ешелон вирушив з міста Арсеньєв Приморського краю, де знаходиться 1295 центральна база резерву і зберігання танків, на якій іржавіють стародавні Т-54, Т-55 і Т-62.

Про якість нового "підкріплення" вс рф у вигляді Т-54 говорить той факт, що ці танки на шість років старші за військового злочинця володимира путіна і у свої 70 "з хвостиком" років безнадійно застаріли.

Їхня зброя – це 100 мм гармата (у сучасних танків калібр гармати становить 120-125 мм), броня складається із звичайних зварних листів сталі та має товщину максимум 200 мм – вежа, корпус – до 100 мм. При цьому сучасне поле бою насичене протитанковими ракетами, здатними пробивати броню завтовшки понад 1000 мм.

Втім, судячи з відео, крім Т-54, ешелон перевозить також танки Т-55, які є покращеною і пізніше випущеною версією "п’ятдесятчетверок" (вироблялися з 1958 року). Але за бойовими можливостями це той же Т-54 зі 100-міліметровою гарматою та максимальною бронею корпусу в 100 мм, по суті, такий самий беззахисний на сучасному полі бою.

Його відзнаками є перші у світі система протиатомного захисту екіпажу та перший комплекс активного захисту "Дрозд", що складається з РЛС, що засікає підліт до танка протитанкового боєприпасу та 8 міні-ракет, чиє завдання цей боєприпас знищити. Однак розроблена ще у 1950-х роках дана система сьогодні абсолютно марна.

Нагадаємо, що через величезні втрати окупанти все частіше тягнуть на передову зброю, місце якій у музеях. Поки що найстарішою технікою стала 80-річна гаубиця Д-1 (1943 року), а танк Т-54 поки що займає "почесне" друге місце.