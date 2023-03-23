ЗСУ отримали перший український дрон Shark: чим він небезпечний для окупантів (фото)

Безпілотник здатний заглиблюватися в тил противника до 60 км

На озброєння українських військових надійшов перший безпілотний авіаційний комплекс Shark, створений вітчизняними розробниками вже після початку повномасштабної війни з росією. Загалом наші захисники отримають 25 таких комплексів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, додавши фотографії "Акули", яка вже красується в руках наших воїнів.

"Два літаки, наземна станція управління, катапульта, повний комплект ЗІПів для роботи та обслуговування техніки, і найголовніше – новий кастомізований повнопривідний бус від Torsus, на якому це все розміщено!", — зазначив Чмут, перераховуючи техніку, яка була передана на фронт.

Що відомо про БПЛА Shark

Shark, або "Акула", є розвідувальним безпілотним комплексом, який був створений в Україні компанією Ukrspecsystems. Його головна мета — спостереження та коригування вогню.

Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв’язку та оптико-електронним комплексом спостереження Full HD з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Завдяки таким характеристикам, він здатний заглиблюватися в тил супротивника до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км до об’єкта.

До складу максимального комплексу БПЛА "Акула" входять:

автомобіль Torsus Terrastorm, оснащений пунктом дистанційного пілотування;

3 безпілотні літальні апарати;

наземна пускова установка;

додаткове обладнання;

Ціна такого комплексу становить близько 13 млн гривень.

Характеристики

Дальність зв’язку – 60 км;

Крейсерська швидкість – 70-90 км/год;

Максимальна швидкість польоту – 150 км/год;

Вага апарату – 10 кг;

Розмах крил – 1,91 м;

Робоча температура від -15 до +50 С.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року компанія ОККО та Фонд "Повернись живим" повідомили про збір коштів на купівлю 25 комплексів Shark для українських військових. Загалом необхідно було зібрати 325 млн гривень. Ця сума буде витрачена на 25 безпілотних комплексів, до яких входить:

75 БПЛА;

25 прохідних авто Torsus від Pulsar Expo, обладнаних пунктами керування;

25 пускових установок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що артилерійський розвідник та депутат Луцької міської ради Юрій Моклиця розробив комплекс "Сова" для визначення місцеперебування ворожих цілей.