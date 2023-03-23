Обстріл Запоріжжя: якою зброєю ворог бив по місту і кому ще воно загрожує

РСЗВ окупантам загрожує ударами відразу кільком обласним центрам країни

Варварський обстріл Запоріжжя 22 березня, коли російські окупанти потрапили до житлового будинку, що призвело до численних руйнувань та десятків постраждалих, на думку спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, було здійснено з РСЗВ "Торнадо-С".

Він пояснив: сигналу повітряної тривоги не було, адже політ ракети з реактивної установки залпового вогню займає кілька десятків секунд, і так швидко увімкнути сирени оповіщення неможливо.

Що являє собою цей РСЗВ, чим він небезпечний і яким ще українським містам загрожують його раптові удари?

"Торнадо-С" — це російська модернізація ще радянської РСЗВ "Смерч" розробки 1980-х років, власне, літера "С" і означає, що це версія саме "Смерча".

Як і радянське РСЗВ, установка "Торнадо-С" має 12 ракет калібру 300 мм. Але якщо радянська система била некерованими снарядами площами на відстань максимум 90 км, то у російської справи трохи інакше.

Так, ракети "Торнадо-С" мають збільшену до 120 км дальність польоту та систему управління з крильцями в носовій частині, що теоретично має зробити їх більш точними.

Швидкість ракети зі "Смерчу" становить приблизно 3500 км/год (близько 1 кілометра в секунду), а оскільки від лінії фронту до Запоріжжя близько 50 км, то політ снаряда РСЗВ до міста займе близько 50 секунд. Засікти пуск ракети, дати сигнал повітряної тривоги або відстежити її траєкторію, щоб знищити — за цей час просто неможливо.

Таким чином, небезпека опинитися під ударом "Торнадо-С", від якого ППО та ПРО захистити не зможуть, загрожує всім містам, що знаходяться на відстані 120 км від передової та менше. До цього списку потрапляють такі обласні центри, як Харків, Запоріжжя, Херсон та Суми, а також усі великі міста Донецької області.

До речі, ЗСУ мають свою версію РСЗВ "Смерч" — "Вільха", яка за дальністю перевершує навіть американську систему HIMARS.