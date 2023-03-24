Найгірший із можливих "аналогівнетів": чому найновіший танк окупантів не рівня Leopard

Російський танк ще до створення виявився гіршим за НАТОвські зразки через одну помилку

Екс-президент російської федерації Дмитро Медведєв продовжує відзначатися дедалі дивнішими заявами. Так, у черговий раз загрожуючи світові ядерною зброєю у разі початку звільнення Україною Криму, він назвав російський танк Т-90 найкращим у світі.

Як зазначив військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, ця заява не має нічого спільного із реальністю.

Як виявилося, Т-90 має низку недоліків, вже закладених при розробці і що проявилися на етапі створення та "покращення":

базою для Т-90 став радянський Т-72, який уже на момент серійного виробництва був застарілим і відстаючим не тільки від західних зразків, а й радянських Т-80БВ та Т-64БВ;

трохи покращений базовий Т-72Б потрібно було всунути готовий комплекс управління озброєнням 1А45-Т, але зробили це невдало, в результаті у Т-90 була погіршена ергономіка і зменшено робочий простір у навідника і командира;

були допущені помилки у бронюванні. Наприклад, прожектори-постановники перешкод "Штора-1" встановили в лобовій частині, залишивши вразливою проекцію вежі в найбільш доступній для прострілу ділянці збоку. При цьому на модифікації Т-90А спробували на зварній вежі зменшити кількість ослаблених зон, а в Т-90М "Прорив" повернув на місце уразливі місця і навіть більше — збільшили ризики в зоні снарядного навантаження. Саме тому "найзахищеніший танк" окупантів горить "на ура";

ще гірше з вогневим потенціалом, який дозволяє росіянам випускати 6-8 снарядів за хвилину, при скорострільності танка Leopard 2А6 до 12 пострілів. Але головне – снаряди окупантів не можуть пробивати броню танків НАТО або таких боєприпасів вкрай мало, тоді як снаряд М829А1 для американського Abrams може пробивати броню російських танків із 4 км, а його модернізований варіант М829А2 навіть з 6 км.

Нагадаємо, що передача Україні танкових снарядів із збідненим ураном, здатних пробити будь-яку російську броню, не лише посилить ЗСУ, а й уже викликала в окупантів формену істерику.