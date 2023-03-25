Повернулися додому – Україна безкоштовно отримала кілька літаків, раніше проданих для війни

Літаки повернулися в Україну через 22 роки після їхнього продажу

Північна Македонія передає Україні 4 штурмовики Су-25, які 2001 року купила в України для війни проти незаконних збройних формувань з Албанії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, додавши, що Македонія тоді заплатила за літаки, а сьогодні вона передає їх Україні безкоштовно.

Сам Су-25 являє собою броньований штурмовик, призначений для завдання ударів по ворогові безпосередньо на полі бою, для чого літак броньований, має дозвукову швидкість і непогану маневреність.

Так, захист льотчику забезпечує кабіна з титанових бронепліт завтовшки 10-24 мм, а скло здатне захистити від прямих попадань куль і осколків снарядів. Як озброєння Су-25 несе двоствольну 30-мм авіагармату з 250 снарядами, а також може нести до 10 ракет або авіабомб, серед яких ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля" та бомби масою до 500 кг.

Щодо льотних характеристик, то для більш точного удару по землі Су-25 має досить невелику швидкість — максимум 950 км/год, що не дозволяє йому битися з ворожими винищувачами зі швидкостями в 2 рази більше.

Також штурмовик має порівняно невелику дальність дії – до 640 км. без додаткових паливних баків, встановлення яких знижує швидкість та маневреність літака, але збільшує дальність до 1250 км. Нормальна висота польоту штурмовика для польотів завдання обмежується 5000 метрів, максимальна ж становить 7000 метрів.

Су-25, що передаються, поповнять ВПС ЗСУ так само як МіГ-29, які почала передавати Україні Словаччина. Також Македонія думає про передачу Україні гелікоптерів Мі-24В також раніше безкоштовно отриманих від нашої країни у 2001-му році.