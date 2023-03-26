В Україні помітили пакистанські снаряди: для чого вони застосовуються та що в них особливого (фото)

Це не перші пакистанські снаряди, які використовуються в ЗСУ

Українській військові отримали нові снаряди пакистанського виробництва калібром 122 мм. Їх використовують для реактивної артилерії.

На фото Генштабу упізнали снаряди Yarmuk. Найімовірніше, повідомляє "Мілітарний", що такі ракети поставлені нашій країні не напряму, а через закупівлі союзників. Це може бути Велика Британія. Вона влаштовувала "повітряний міст" між Румунією та Пакистаном для доставки секретних вантажів.

Фото Генштабу ЗСУ зі снарядами Yarmuk калібром 122 мм

Реактивні снаряди Yarmuk калібром 122 мм виробляє пакистанська компанія Pakistani Ordnance Factories. Це некерована ракета "земля-повітря". Ними стріляють з РСЗВ, зокрема з "Градів". Ракети мають вибухові боєголовки, які уражають вибухом та уламками. Ефективні проти піхоти та легоброньованих цілей.

Основні характеристики:

максимальна дальність — 20 км,

максимальний час польоту — 78 секунд,

початкова швидкість — 400 м/с.

Характеристики Yarmuk

Перші дані про відправку в Україну снарядів для "Градів" з’явилися в лютому 2023 року. Тоді називався маршрут через Німеччину та Польщу. Мова йшла про близько 10 тисяч снарядів 122 мм. Це вже не вперше, коли в Україні "світиться" зброя з Пакистану.